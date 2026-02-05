Cocomi、ミニ丈から圧巻美脚スラリ「おしゃれで憧れる」「脚が長くてスタイル抜群」と反響
【モデルプレス＝2026/02/05】俳優・木村拓哉と歌手・工藤静香夫妻の長女で、音楽家のCocomiが2月4日、自身のInstagramを更新。ミニ丈ボトムス姿を公開した。
【写真】「脚が長くてスタイル抜群」23歳キムタク長女の圧巻美脚
Cocomiは「Blue.」「＃ootd」と添え、屋外で撮影したソロショットを投稿。ボーダーのトップスにレザージャケットを羽織り、ミニ丈のボトムスを着用した美しい脚が輝くコーディネート姿を披露した。また、カフェの店内でポーズを決めるショットや眼鏡を外した姿の写真も載せていた。
この投稿は「おしゃれで憧れる」「めちゃくちゃ綺麗」「脚が長くてスタイル抜群」と反響を呼んでいる。（modelpress編集部）
◆Cocomi、美脚際立つミニボトムス姿披露
◆Cocomiの投稿に「めちゃくちゃ綺麗」と反響
