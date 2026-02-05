女子プロレスラーのダンプ松本さん（65）が、2026年2月2日にインスタグラムを更新。1月に受けた膝の手術の経過を報告した。

「リングに復帰するためにも頑張る」

ダンプさんは1月28日、インスタグラムで「今日から入院だよー」「明日は膝の手術」と明かしていた。

1月30日には、「昨日、無事に手術終わりました」と報告。「今日から10mリバビリ開始 痛み止めが効いてるけど 正直、怖い 頑張るぞー」とつづっていた。

そして2月2日、手術から4日経ったことと「リハビリも少しずつ始めてるよ」と報告した。「傷が痛々しい 自分でもまだ見れてない」という。

「昨日まではどうしても食欲がでず...」と明かしたダンプさん。「極度の貧血になり 輸血をする可能性もあると医師から リバビリ開始どころではないと... お叱りされた」。

投稿時には食欲もあり、「ご飯も美味しい 完食！ 病院のご飯は栄養バランスがいいね 味も美味しい」と、元気な様子だ。

ダンプさんは「早く体調も良くなってリハビリも頑張らないと と、そしてリングに復帰するためにも頑張る」とつづった。

とはいえ、ハッシュタグをつけて「#たまに弱音吐くけど」とも。しかしこの投稿では、院内で笑顔を見せる自身の写真も添えていた。

コメント欄には「元気そうな笑顔で安心しました。ダンプパワーで頑張って下さい。後は治っていくのみ」「しっかり食べて英気を養ってくださいね 応援しています」「少しずつリハビリ頑張って 焦りは禁物だからね」「栄養つけてリハビリ頑張ってください」などと書き込まれている。