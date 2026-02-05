え、【上下しまむら】なの！？ 40・50代が高見え狙える「新作アイテム」

【しまむら】の大人ブランド「SEASON REASON by Lin.&Red（シーズンリーズン バイ リン アンド レッド）」より、春に向けた新作が登場！ 端境期でも取り入れやすく、色やシルエットで人と差がつきそうなラインナップです。高見えを狙えるのも魅力。40・50代のデイリーコーデをさりげなく更新してくれる、そんなアイテムを紹介します。

配色と柄で春らしさをアピール

【しまむら】「袖配色カーディガン」\1,969（税込）、「チェックスカート」\2,189（税込）

柔らかな質感で高見えするプニュフィットシリーズから登場したのは、ボディラインを拾いにくいシルエットが魅力のカーディガン。ギンガムチェックのスカートを合わせれば、甘さと爽やかさのバランスが取れた大人カジュアルに。重くなりがちな冬コーデから、軽やかにシフトできる着こなしです。

絶妙なゆるシルエットで大人の余裕を演出

【しまむら】「プニュフィットプルオーバー」\1,639（税込）、「コクーンパンツ」\2,420（税込）

プニュフィットのプルオーバーにワイドなコクーンシルエットパンツを合わせた、大人の余裕を感じる着こなし。シャツを中に重ねることで、ラフになりすぎずきちんと感もプラスされています。さりげなく色を覗かせたり、足元を出したりするテクニックで、ゆるさの中にメリハリが生まれそう。

