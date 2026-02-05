回転寿司チェーン「スシロー」が、人気作品「ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース」と初めてコラボレーションしたグッズ付き限定メニューなどを、2月4日（水）から全国の店舗で販売している。期間は2月23日（月・祝）まで。

「ジョジョの奇妙な冒険 スターダストクルセイダース」とスシローが初コラボ！ (C)A&L/S,JOJO SC

今回のコラボでは、描き下ろしイラストを使用した限定グッズが付いた寿司メニューやサイドメニュー、ドリンクなどが登場している。

コラボ限定ピック付きメニューとして、「サーモン明太子マヨ炙り」（260円〜）と、「厳選まぐろ赤身食べ比べ」（260円〜）がお目見えしている。いずれも注文すると、全9種類のコラボ限定ピックの中からランダムで1枚がもらえる。

「ジョジョの奇妙な冒険コラボ限定ピック付き サーモン明太子マヨ炙り」（260円〜）、「ジョジョの奇妙な冒険コラボ限定ピック付き 厳選まぐろ赤身食べ比べ」（260円〜） (C)A&L/S,JOJO SC

コラボ限定ピック（全9種）イメージ (C)A&L/S,JOJO SC

サイドメニューでは「とろ〜りチーズのフライドポテト」（350円〜）を販売。全7種類のコラボ限定ステッカーがランダムで1枚もらえるほか、ステッカーにはスシローで利用できる5％オフクーポンも付いている。

「ジョジョの奇妙な冒険コラボ限定ステッカー付き とろ〜りチーズのフライドポテト」（350円〜） (C)A&L/S,JOJO SC

コラボ限定ステッカー（全7種）イメージ (C)A&L/S,JOJO SC

さらに「おすすめ彩り5種盛り」（980円〜）には、注文すると全7種類のトラベルステッカーのうち1枚がランダムで配布され、裏面のシリアルコードを使って応募すると、抽選で「コラボ限定イギーほぼ等身大パネル」が当たるキャンペーンに参加できる。

「ジョジョの奇妙な冒険コラボ限定トラベルステッカー付き おすすめ彩り5種盛り」（980円〜） (C)A&L/S,JOJO SC

コラボ限定トラベルステッカー（全7種）イメージ (C)A&L/S,JOJO SC

抽選で10名にコラボ限定イギーほぼ等身大パネルが当たる (C)A&L/S,JOJO SC

ドリンクメニューでは、コラボ限定プレート付きソフトドリンク（1300円〜）を販売。全4種類のコラボ限定プレートがランダムで1枚もらえる。



このほか、SNSで応募できるキャンペーンも実施。「#スシロー100皿ラッシュ」「#スシロー20皿ラッシュ」を付けて写真を投稿する企画や、公式Xアカウントを使ったフォロー＆リポストキャンペーンなどが行われている。賞品は「承太郎＆DIO等身大パネルセット」やスシローで使用できるお食事券などがある。

コラボ限定プレート（全4種）イメージ (C)A&L/S,JOJO SC

承太郎＆DIO等身大パネルセット (C)A&L/S,JOJO SC

また、作品の世界観を演出したスペシャルコラボ装飾が、秋葉原中央通り店（東京都）、難波アムザ店（大阪府）、仙台一番町店（宮城県）、三ノ宮いくたロード店（兵庫県）の4店舗では実施されている。大型タッチディスプレイ「デジロー」では、コラボ限定コンテンツ「ジョジョモード」も楽しめる。

コラボ商品は2月4日（水）から2月23日（月・祝）まで販売。いずれも数量限定で、グッズがなくなり次第終了となる。なお、「スシロー To Go」「京樽・スシロー」などの持ち帰り専門店は対象外となっている。価格は税込み。