衆議院選挙は2月8日に投開票です。福岡市中央区、南区、城南区を選挙区とする福岡2区には、左から届け出順に、ご覧の4人が立候補しています。長年のライバルとしてしのぎを削る自民と中道の候補の競り合いに、新人が食い込めるか、激戦の様相となっています。



過去にも接戦を繰り広げ、今回が6度目の直接対決となる自民と中道の前職2人に、参政と共産の新人2人が挑む福岡2区。



無党派層の動きがカギを握る九州一の都市型選挙区とされ、各党の代表が2区の候補の応援のため続々と福岡入りしました。





■自民・高市総裁「守るだけの政治じゃ、これは希望を生めない。希望ですよ、人を動かすのは希望。希望があれば前を向いて頑張れる。」■中道・斉藤共同代表「国家や経済の手段のために人間があるのではない。」■中道・野田共同代表「福岡から中道のうねりをつくっていこうじゃありませんか、皆さん。」■参政・神谷代表「子どもたちに、未来に国のお金、投資しましょうよ。参政党は無理かもしれないけれどやるんだと言ってるんだから、やるんだって人に任せてくださいよ。」■共産・田村委員長「政治が右へ右へと流れていくとき、今こそ、こんな時こそ日本共産党の議席がどうしても必要です。」前回は小選挙区で敗れ、比例復活に甘んじた自民党の前職・鬼木誠さん。自民党との連立を解消した公明党からの支援が見込めない今回、“高市人気”を票につなげるため、首相を支える姿勢を前面に出しています。■自民・前 鬼木誠氏（53）「高市首相を支えるか否か、支えるのであればもう自民党一択だと、福岡2区は鬼木誠一択だということを訴えたいと思います。」選挙に間に合うよう急いで、高市首相を載せたポスターを準備しました。選挙戦終盤に応援に駆けつけたのは、高市首相の誕生を支えた「チームサナエ」のキャプテン、小野田紀美経済安保担当相です。■小野田経済安保担当相「高市首相にやってもらうんだという国民の皆様のお支えとパワーがなければ、高市首相は仕事をすることができないんです。だからこそ、一票一票積み重ねて鬼木先生にもしっかり勝ち上がっていただきたい。これが高市内閣、そして日本のためになると私は信じております。」序盤情勢で鬼木さんと競り合っていたのは、中道改革連合の前職、稲富修二さん（55）です。前回は1万2000票差で鬼木さんとのライバル対決を制しました。立憲民主党と公明党が中道を結成したのは衆議院の解散直前だったため、党の名前や理念をどれだけ広められるのか懸念もあります。■中道・前 稲富修二氏（55）「早く浸透できればと思っていますが、やっぱり一定の時間がかかる。なるべく多くの方とお会いし訴えていくということに尽きるので、それに徹したいと思います。」新たな党の枠組みを生かし中道の浸透を図ろうと、4日、公明党の下野六太参議院議員とともに公明支持者たちが集まる前で街頭演説に臨みました。■公明・下野六太参院議員「一番必要になってくるのが、稲富修二さんのような優しさと思いやりにあふれた方、庶民の中に入ってきてくださる方が国会で活躍するべきだ。」去年の参院選で躍進した参政党は、都市部で無党派層が多いとされる福岡2区に元・佐賀市長の木下敏之さんを擁立しました。全国の中でも重点区の一つと位置づけます。木下さんは長年、鬼木さんと稲富さんのライバル対決が続いてきた中で、自分は新たな選択肢になりうるとして他の候補との政策の違いを訴えています。■参政・新 木下敏之氏（65）「他の候補との最大の違いは、日本の経済を良くする政策を本当に分かっているのは私だけ。それは心の底から減税をやるべきだと信じているし、理論上も拡大財政の方が世の中が良くなるというのを分かっている。あとの2人はそこは分かっていないですね。勝機は十分にあると思っています。」共産党の新人、貫洞基裕さんは憲法を守り、平和を目指すという姿勢がブレていないのは唯一、共産党だけだと訴え、支持の拡大を図ります。■共産・新 貫洞基裕氏（45）「他の3つの政党が右に右に流れていくという、対決が分かりやすくなってきていると思って。憲法9条を守る、絶対に戦争はしてはならない、新しい戦前にしたらいけないということを改めて思いました。その点で平和を大いに訴えていきたいと思います。」衆院選の投開票は2月8日です。