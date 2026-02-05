そう！来週2月14日･土曜日はバレンタインデー。店の特設コーナーには、目移りしてしまうほど美しくておしいそうなチョコレートが並びます。



最近では、誰かにあげるのではなく自分へのご褒美チョコとして、ちょっと高価なものでも奮発して買う人がたくさん。そんな傾向を受け、静岡市のデパートではイートインで食べられる“究極のご褒美チョコ”が充実。（岩本 美蘭 アナウンサー）「ショコラおいしい」一方で、原料のカカオ豆の不作などでチョコの価格が高騰する中、今注目されているのが、カカオを使わずに、チョコの味や食感を再現した「代替チョコレート」。中には発売から約8か月で100万個を売り上げる大人気商品も登場。その名も…「チョコか？」「every.Life」は…2026年のバレンタインに食べたい最新チョコを大調査。自分へのご褒美チョコから進化がスゴすぎる代替チョコまで登場。（岩本 美蘭 アナウンサー）「めっちゃチョコ」バレンタイン向けに世界各国の有名ショコラティエや最新トレンドのチョコレートなど約60ものブランドのチョコが大集合した静岡伊勢丹で開催中の「ショコラモード」。ショーケースには“まるで宝石”のようなチョコレートが並び、今しか買えないオシャレなチョコを求めて多くの人が訪れています。（客）Q.これは誰のために買った？「お父さん、お父さんが宇宙が好きだから」（客）Q.誰のために買った？「全部自分のです」Q.予算は？「2万から3万くらい。ここのところチョコレートが値上がりしたので、足りないときにショックを受けてしまうので、普段食べられないものを食べたい」担当バイヤーに2026年の傾向を聞くと。（静岡伊勢丹 酒井 健輔さん）「カカオを含めまして原材料の高騰というところは確かに影響があるが、多くのブランドが、ことししかない新作、オリジナルのものを出していて、自分への“究極のご褒美”として楽しんでいただけるものを多くそろえています」60あるブランドの中から人気の商品を紹介していきます。まずは、毎年人気で売り切れてしまうことも多い高級チョコの老舗ブランド「ラ・メゾン・デュ・ショコラ」中でも人気なのがバレンタイン限定のこのひと箱。（岩本 美蘭 アナウンサー）「こちらの特徴は？」（ラ・メゾン・デュ・ショコラ 牧野 麻美さん）「バニラとマラバルペッパー」（岩本 美蘭 アナウンサー）「マラバルペッパー？」（静岡伊勢丹 酒井 健輔さん）「南インドの香辛料。少しスパイシーな味」気になるその味は？（岩本 美蘭 アナウンサー）「口に入れた瞬間にナッツとチョコレートバニラの甘い香りが来る。その後にスパイシーさがきて、大人の味わい。おいしい」中には、このブランドのチョコが好きすぎてわざわざパリにまで買いにいくファンもいるんだとか…。続いて紹介するのは、この「パティスリー マチネ」。実は静岡市清水区に店を構える洋菓子店で、ここで人気なのはバレンタイン限定商品の「生チョコ」（岩本 美蘭 アナウンサー）「いただきます。最初に濃厚なチョコレートがきて、その後にふわ～っとやさしいキャラメルが口に広がっていきますね。口の中の温度でとろ～っと溶けていきます。チョコレートとキャラメルという組み合わせなのに甘すぎないですね」（パティスリー マチネ 中西 春奈さん）「焦がしキャラメルを使っていまして、焦がしキャラメルの風味も感じられる」さらに会場ではイートインコーナーも充実。“究極のご褒美チョコ”が食べられます。「ジャン＝ポール・エヴァン」では、世界トップクラスのショコラティエが手掛けるビターチョコレートのソルベが日曜日まで限定で登場。（岩本 美蘭 アナウンサー）「濃厚ですねチョコレートがぎゅぎゅぎゅぎゅぎゅっと詰まったような味わい」（静岡伊勢丹 酒井 健輔さん）「ミルクを使用せずに作ったチョコレートのソルベ」（岩本 美蘭 アナウンサー）「濃厚なチョコレートのソルベにフランボワーズのソースが100点満点ですねおいしい」静岡の食材を使った注目のチョコスイーツもあります。それがこの「はじまりの紅茶」という店。（岩本 美蘭 アナウンサー）「カラフルなスコーンがたくさんあります。かわいい。おすすめは？」（はじまりの紅茶 北條 真悟さん）「石垣いちごとフランボワーズのショコラバターサンドです。自分たちの育てた茶葉から作ったミルクティーと地元産の『石垣いちご』を贅沢に使ったスコーン。静岡市の足久保でお茶の栽培から製造販売まで一貫してやっている」（岩本 美蘭 アナウンサー）「ひとつで静岡の恵みを感じられますね」ここでは、すっきりと苦味の少ないオリジナルの和紅茶を使った商品がそろっていて、中でもスコーンが大人気なんです。その一番人気は「石垣いちごとフランボワーズのショコラバターサンド」。（岩本 美蘭 アナウンサー）「おいしいイチゴの酸味とショコラの甘みとスコーンの甘さ控えめな部分がバランスよく仕上がってます」（はじまりの紅茶 北條 真悟さん）「厚みもあるショコラバタークリームなので満足感がある」（岩本 美蘭 アナウンサー）「食べ進めると『石垣いちご』が顔を出す」（はじまりの紅茶 北條 真悟さん）「『石垣いちご』をたっぷり使っていますので、静岡の魅力を満喫できるスコーンになってます」一緒に飲みたいのは、じっくり煮出したという「いちご香るミルクティー」。（岩本 美蘭 アナウンサー）「イチゴがふわっと香って紅茶がしっかりと感じられる。おいしい。スコーンをいただいたあとにミルクティーを飲むと、口の中がすっきりする。相性良すぎませんか？」（はじまりの紅茶 北條 真悟さん）「おいしいお茶を栽培して楽しんでいただきたいという気持ちで作っていますので、スコーンやミルクティーにして楽しんでいただきたいと思っている」続いて向かったのは「イオン清水店」。ブランド商品からキャラキターものまで幅広い価格帯の商品が取りそろえられていますが、中でも人気というのは、この「しののめ果実園」の商品。注目は、パフェの一層一層を4つのチョコで再現したその名も「まるでパフェ」。「白ぶどう」「いちごシトラス」「りんご」の4種類を展開。（イオン清水店 福本 貴浩さん）「一番売れ筋なのがこの『ぶどうのパフェ』」。白ブドウをメインに、香ばしいナッツやパッションフルーツなどが1箱に詰まっています。（岩本 美蘭 アナウンサー）「ブドウを一粒まるまる食べたくらいのインパクト。白ブドウの酸味、さわやかさ、ホワイトチョコレートに合いますね。まるごとパフェですね…不思議です」さらに「イオン」では、今大注目の大人気の商品があります。それが…（イオン清水店 福本 貴浩さん）「こちらの『チョコか？』でございます」（岩本 美蘭 アナウンサー）「『ちょこか？』どういった商品？」（イオン清水店 福本 貴浩さん）「カカオではない、ヒマワリの種で作ったチョコレート」（岩本 美蘭 アナウンサー）「なぜカカオではなくヒマワリの種を？」（イオン清水店 福本 貴浩さん）「カカオの調達が難しくなってきていて、カカオではないものでチョコレートをということで、ヒマワリの種で作った」この「ちょこか？」は、発売から8月ほどで100万個を売り上げる超～人気ぶり。その秘密を探るべく袋を開けてみると…。（岩本 美蘭 アナウンサー）結構分厚い。しっかりしてますね。見た目も香りもチョコだ。すっごいチョコです」見た目はチョコそのものですが、気になるのはやはり味…。（岩本 美蘭 アナウンサー）「めっちゃチョコ」（イオン清水店 福本 貴浩さん）「チョコレートを思わせるような『チョコか？』という形になっている」（岩本 美蘭 アナウンサー）「チョコを感じた後に、まろやかなナッツのような香りが広がります」（イオン清水店 福本 貴浩さん）「製法によって、チョコに近づけてチョコと間違えるような商品ができた」発酵や焙煎の方法について特に研究を重ね、まるで本物のチョコのような香りと味わいが再現できたといいます。さらに、普通のチョコレートと同じように手作りスイーツにも使えるとあって、今世界中から注目が集まっているのです。もうすぐバレンタインデー。2026年も様々な新商品が登場する中、幸せなチョコレートの世界に浸ってみてはいかがですか。