レオス・カラックス監督の衝撃作『ポーラX』4Kレストア版予告映像＆新場面写真解禁
レオス・カラックス監督の代表作『ポーラX』の4Kレストア版より予告映像と新場面写真が解禁された。併せて、レオス・カラックス×H.P.FRANCEコラボTシャツの発売も決定した。
【動画】衝撃作！ 映画『ポーラX 4Kレストア版』予告映像
『ポンヌフの恋人』（91年）から8年、レオス・カラックスは『ポーラX』で復活する。19世紀半ばのアメリカ小説、ハーマン・メルヴィルの『ピエール』（1852）の映画化で、小説の仏題“Pierre ou les ambiguite”（ピエール、あるいは曖昧なるもの）の頭文字Polaに謎のXをつけた暗号だった。
原作『ピエール』は、発表当時あまりに背徳的で虚無的な内容のため「メルヴィル発狂す」と報じた新聞まであった特異な怪物的作品だった。カラックスは現代のパリに設定を変え、2人の絶望の深み、そしてその果てにあるあらゆる愛憎あらゆるしがらみからの超越を、壮絶なロマンティシズムの物語として描いた。
裕福で満ち足りた田園生活を送るピエール（ギョーム・ドパルデュー）と母マリー（カトリーヌ・ドヌーヴ）。そこへ「姉」と称して闇の世界から現われたボスニア難民イザベル（カテリーナ・ゴルベワ）の抗しがたい魅力に引き寄せられたピエールは、母も婚約者も家督も全て捨てて彼女とパリに出る。イザベルは本当の姉なのか。闇が深まるほど疑惑も深まる。運命に翻弄され、絶望へと吸い込まれていく2人をカラックスは仮借ない視線で見つめていく。
主演のギョーム・ドパルデュー（1971‐2008、ジェラール・ドパルデューの息子）とカテリーナ・ゴルベワ（1966‐2011、レオス・カラックスの妻）が困難な役柄を体当たりで演じ、ピエールが姉と呼ぶ母をカトリーヌ・ドヌーヴが演じ前半と後半で極端な変化を見せる。
このたび解禁されるのは予告映像。栄華を極めたバロック時代の作曲家ヘンリー・パーセルの「Come Ye Sons of Art」の優雅な旋律にのせて、大富豪の美しい青年作家ピエールが緑に囲まれた豪邸に母と暮らす穏やかな日常が描かれる。突如、レジスタンスのオーケストラが奏でるロック調のダークでアヴァンギャルドな音楽がかぶさり、ピエールの心を侵食していく。
「僕はずっと待っていた―この世を超えるきっかけを」。イザベルと出会ったピエールは、母の静止を振り切り全てを捨てて家を出る。“真実”を求めて闇の中を彷徨うピエールは、髪も髭も伸び放題で、目の下が黒く落ち窪み様相が変わっていく。「真実はどこだ イザベル？」「どこだ！」―絶望の深みに溺れて狂乱する壮絶な姿を捉えた予告となっている。
新たな場面写真も解禁。艶やかな金髪のピエールと母マリーが見つめ合う美しい親子の図、涙を流しながらバイクを走らせるカトリーヌ・ドヌーヴ演じるマリー、ピエールの婚約者・リュシーがピエールとイザベルふたりの居所を突き止めるシーン、杖をついたピエールがイザベルとリュシーと共にセーヌ川沿いを歩く場面、指揮者のボスを見上げるレジスタンスのオーケストラ、広大な庭でお針子にウェディングドレスを調整してもらうリュシー、血にまみれた奔流に溺れるピエールとイザベル、闇をまとい憂いを湛えたイザベルの姿などが収められている。
また、「H.P.FRANCE（アッシュ・ペー・フランス）」では、レオス・カラックス監督作『ポンヌフの恋人』『汚れた血』『ボーイ・ミーツ・ガール』『ポーラX』の4Kレストア版公開を記念したタイアップキャンペーンのとして、2月21日より、スペイン発ファッションブランド「D‐due（デ・ドゥエ）」のコラボTシャツを発売することが決定。2月21日より、「デ・ドゥエ アッシュ・ペー・フランス 日本橋店」「デクリック 大阪店」「アッシュ・ペー・フランス公式オンラインストア」「ユーロスペース」にて販売される。
「デ・ドゥエ」のデザイナー、アルフレド・オルメドは「私にとって、アッシュ・ペー・フランスと映画制作チームとのコラボレーションは、非常に意義深いものでした。レオス・カラックスの作品を長年追いかけてきた身として、本プロジェクトを通して彼の世界観に触れる機会を得られたことは、個人的にもクリエイティブな観点からも、とても刺激的でした」とコメント。
「今回手がけたイラストレーションは、文字通りの解釈ではなく、カラックス作品の雰囲気や感情の強さをグラフィック言語で表現する手段として構想したものです。暗示やリズム、そしてムードを通して、直接的な表現のイメージではなく、映画的な物語の反響のように機能することに興味を持ちました。本プロジェクトには、映画・イメージ・ファッションという異なる領域が交差し、対話を生み出す点に大きな魅力を感じ、強い熱意をもって取り組みました。コラボレーションの中で、自分自身の表現としても誠実で一貫性のあるビジュアル言語を探り、自由に構築できたことは、非常に豊かな創作体験でした」と言葉を寄せている。
映画『ポーラX 4Kレストア版』は、2月21日より東京・ユーロスペースほかにて劇場公開。
