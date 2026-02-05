東京ディズニーランドにて開催されるスペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」第6弾「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」の世界が描かれたグッズを発売！

スウィーツの世界に様変わりしたパークで楽しむヴァネロペとミッキーマウスの仲間たちが描かれたグッズが、2026年3月9日と4月8日の2回に分けて登場します。

友だちと一緒に、カラフルで甘いスウィーツでいっぱいになった世界で盛り上がれる魅力的なグッズがラインナップ☆

東京ディズニーランド「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」グッズ

発売日：2026年3月9日(月) ／2026年4月8日(水)

販売店舗：雑貨：ディズニー＆カンパニー／食品：ワールドバザール・コンフェクショナリー

※一部の店舗では入店にスタンバイパスが必要になる場合があるため、事前にオフィシャルウェブサイトでの確認を推奨します

東京ディズニーランドにて2026年4月9日から6月30日までの83日間にわたり開催される、スペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」の第6弾「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」

「仲間と一緒に、はしゃいで、遊んで、最高に楽しめる」をコンセプトにした、2025年1月に実施された第3弾の内容が、季節を変えて再び楽しめる特別なイベントです。

「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」の開催に先駆け、ディズニー映画『シュガー・ラッシュ』のヴァネロペが思い描いた世界観をそのまま表現した、ポップでカラフルなデザインのグッズが多数登場。

身につけてパークを楽しめるカチューシャやパーカーをはじめ、お土産にぴったりなお菓子や、自分でお菓子を選んで作るオリジナルセットなど、バラエティ豊かなグッズがラインナップされます☆

カチューシャA

価格：2,400円

発売日：2026年3月9日

ドーナツをモチーフにした、甘い世界観にぴったりのカチューシャ。

ピンクを基調にした、カラフルな身につけグッズです。

パーカー

価格：6,000円

発売日：2026年3月9日

ヴァネロペをモチーフにしたビッグシルエットのパーカー。

ピンクの紐と袖のキャンディーがアクセントになっています。

ヘアゴム

価格：1,500円

発売日：2026年3月9日

左右で異なるカラーが使用されたヘアゴム。

中央にレイアウトされたロゴもポイントです。

くっつきぬいぐるみ

価格：2,200円

発売日：2026年3月9日

肩などにぴょこんと乗せて楽しめる、ヴァネロペのくっつきぬいぐるみ。

両手に付いたクリップで簡単に取り付けることができます。

ネックポーチ

価格：2,800円

発売日：2026年3月9日

ハート型にヴァネロペのチャームがついた、コーディネートのポイントになるポーチ。

ヴァネロペのチャームにはキラキラのラメが施されています。

リングセット

価格：2,000円

発売日：2026年3月9日

指先までスウィーツの世界を楽しめる、カラフルなリングセット。

ヴァネロペのお顔とキャンディーの2種類がセットになっています。

光るおもちゃ

価格：1,800円

発売日：2026年3月9日

キャンディーの形をした、存在感抜群な光るおもちゃ。

スイッチを入れると、

赤や

緑、

紫、

透明と、様々なカラーに光るギミックが内蔵されています。

ボールペンセット

価格：1,800円

発売日：2026年3月9日

学校やオフィスでもイベントの気分を味わえる、デザインの異なるボールペンのセット。

カラフルなキャンディーをイメージした、存在感抜群なステーショナリーです。

クッション

価格：3,500円

発売日：2026年3月9日

ミッキーシェイプの大きなドーナツをモチーフにした、お部屋を彩るクッション。

クッションの下部に刺繍されたイベントロゴもポイントです。

カップセット

価格：2,800円

発売日：2026年3月9日

カラフルでポップなイラストが楽しいカップのセット。

ミッキー＆ミニーとヴァネロペの2種類がセットになっています。

カトラリーセット

価格：2,400円

発売日：2026年3月9日

お家でのデザートタイムを楽しく演出するカトラリーセット。

カラフルなキャンディーをのせた、スプーンとフォークのセットです。

スウィート・ドーナツリング

価格：1,800円

発売日：2026年4月8日

パークで手に持って写真撮影をしたり、パレードを見ながらシャカシャカ振って楽しめる、カラフルなスウィート・ドーナツリング。

別売りのぬいぐるみチャームやシールをつけたり、自分ならではのカスタマイズを楽しめます。

ぬいぐるみチャーム

価格：単品 1,600円※ランダム封入／コンプリートセット 8,000円

発売日：2026年4月8日

ドーナツを持つミッキーやヴァネロペたちをデザインしたぬいぐるみチャーム。

ランダムで封入のほか、全種類がそろったセットも販売されます。

シール

価格：800円

発売日：2026年4月8日

お手紙やノートなどのデコレーションにぴったりなシール。

ミッキーやヴァネロペたちのお顔、スウィーツモチーフがセットになっています。

カチューシャ

価格：2,800円

発売日：2026年4月8日

ミントカラーを基調にした、ポップなカチューシャ。

イベントの盛り上がりをさらに加速させる、写真映えすること間違いなしのグッズです。

キャップ

価格：3,200円

発売日：2026年4月8日

カジュアルにイベントを楽しめる、ポップなデザインの帽子。

後部にデザインされたハートのワンポイントにも注目です。

ショルダーバッグ

価格：3,900円

発売日：2026年4月8日

パーク巡りに便利な、使い勝手の良いショルダータイプのバッグ。

バッグに散りばめられたロゴやキャンディーがおしゃれ。

小物類をまとめておける内ポケット付きです。

ぬいぐるみ

価格：5,500円

発売日：2026年4月8日

「ヴァネロペ」をデザインした、存在感のある大きさのぬいぐるみ。

東京ディズニーランドのパレード「イッツ・ア・スウィーツフルタイム！」に登場するヴァネロペをモチーフにしています。

ぬいぐるみバッジ ミッキーマウス

価格：2,800円

発売日：2026年4月8日

「イッツ・ア・スウィーツフルタイム！」に登場するYummyポーズをしたミッキーマウスをモチーフにしたぬいぐるみバッジ。

赤を基調にした衣装がかっこいい！

ぬいぐるみバッジ ミニーマウス

価格：2,800円

発売日：2026年4月8日

Yummyポーズをしたミニーマウスモチーフのぬいぐるみバッジ。

ふんわりとした衣装には、キラキラのラメが施されています。

ぬいぐるみバッジセット

価格：4,200円

発売日：2026年4月8日

Yummyのポーズをとるチップとデールのぬいぐるみバッジ。

異なるカラーの衣装と帽子もポイントです。

きんちゃくセット

価格：2,100円

発売日：2026年4月8日

ヴァネロペやディズニーの仲間たちが描かれたきんちゃく3枚セット。

それぞれ異なるデザインが使用された、普段使いしやすい雑貨です。

ステーショナリーセット

価格：1,600円

発売日：2026年4月8日

ヴァネロペやディズニーの仲間たちが描かれたステーショナリーセット。

スライドジップケース、シール16枚、ふせん、マスキングテープが入っています。

クリアホルダーセット

価格：900円

発売日：2026年4月8日

ヴァネロペやディズニーの仲間たちを描いたクリアホルダー。

A4とA5サイズのクリアホルダーが2枚セットになっています。

ポストカードセット

価格：600円

発売日：2026年4月8日

イベントの思い出を形に残せるポストカードセット。

お友だちにお手紙を出せるのはもちろん、お部屋のインテリアにもおすすめです。

ヘアピンセット

価格：1,200円

発売日：2026年4月8日

お菓子のようなパーツがあしらわれた、キュートなヘアピンのセット。

全5セットのうちどれか1セット（2個入り）が入っています。

ピンバッジ

価格：1,400円

発売日：2026年4月8日

カラフルなスウィーツの世界で楽しむヴァネロペがデザインされたピンバッジ。

躍動感あるタッチでデザインされたヴァネロペがとってもキュート☆

カンバッジセット

価格：1,300円

発売日：2026年4月8日

バッグやキャップのカスタマイズにぴったりなカンバッジのセット。

ヴァネロペやディズニーの仲間たちを描いたカンバッジが3個セットになっています。

ワッペンアクセサリー

価格：900円

発売日：2026年4月8日

手持ちのアイテムにプラスして楽しめる、ワッペンタイプのアクセサリー。

スウィーツに乗るヴァネロペが大きくデザインされています。

キーチェーン

価格：1,600円

発売日：2026年4月8日

カラフルなスウィーツの世界をイメージしたカチューシャが、キーチェーンに！

バッグやリュックに付けて一緒にお出かけできます。

チャームセット

価格：3,000円

発売日：2026年4月8日

ヴァネロペやミッキーマウス、ミニーマウスがデザインされたチャーム。

イベントロゴなど、5個のチャームがセットになっています。

カチューシャホルダー

価格：1,700円

発売日：2026年4月8日

カチューシャをバッグなどに付けて持ち歩くことができる便利なカチューシャホルダー。

チャームにはヴァネロペがデザインされています。

ディズニー・ビークル・コレクション 〈トミカ〉

価格：1,700円

発売日：2026年4月8日

イベントをイメージしたラッピングが施された、特別仕様のトミカ。

クリアピンクの窓には、キラキラのラメが閉じ込めてあります。

ルーフにはちらりと舌をのぞかせるヴァネロペの姿も☆

ミニタオルセット

価格：2,000円

発売日：2026年4月8日

何枚あっても嬉しい、使い勝手の良いミニタオルのセット。

異なるデザインのミニタオル2枚が封入されています。

レジャーシート

価格：1,000円

発売日：2026年4月8日

様々なシーンで活躍してくれる、コンパクトにたためるレジャーシート。

持ち運びに便利なケースが付いているので、

バッグなどに入れて持ち歩くことができます。

マシュマロ

価格：700円

発売日：2026年4月8日

チョコクリームが入った、個包装タイプのマシュマロ。

パッケージはまるで大きなキャンディーのよう☆

クッキー

価格：1,000円

発売日：2026年4月8日

ヴァネロペをプリントしたクッキー。

個包装になっているため、おみやげにもぴったりです。

チョコレート

価格：1,300円

発売日：2026年4月8日

ハートの形をしたホワイト&ミルクチョコレート。

食べ終わったあとの缶は小物入れとしても活躍してくれます。

おせんべい

価格：1,100円

発売日：2026年4月8日

さまざまな形をしたおせんべいのアソート。

しお味、えび味、ミルクココア味のせんべいと、トマトソース味のあげせんべいが入っています。

コーンスナック

価格：1,400円

発売日：2026年4月8日

オニオン味とソルティキャラメル風味のコーンスナック。

イベントアートを使用したパッケージに入っています。

スウィーツの世界に様変わりしたパークで楽しむヴァネロペとミッキーの仲間たちが描かれたグッズ。

東京ディズニーランドにて2026年3月9日より販売される「ディズニー・パルパルーザ “ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド”」グッズの紹介でした☆

