【6日（金）全国天気】

（ポイント）

・北海道は猛吹雪や大雪のおそれ

・東北も暴風のおそれ

・交通障害などに警戒

・関東以西は6日まで春

6日（金）は、低気圧が急速に発達しながら、北海道の北に進むでしょう。この後ろから、再び強烈な寒気が流れ込む見込みで、強い冬型の気圧配置となりそうです。このため、北海道は、非常に強い風を伴って、猛烈な吹雪や大雪となるおそれがあります。予想される最大瞬間風速は35メートルと台風並みです。また6日夕方までに、多い所で、50センチの雪が降るでしょう。猛吹雪や大雪による交通障害などに、十分な警戒が必要です。東北地方でも、暴風や吹雪に警戒してください。

一方、関東から九州にかけては、まだ南からの暖気の中で、春を思わせる暖かさが続くでしょう。東京都心は16℃、大阪は13℃、高知は17℃などの予想です。ただあさって7日（土）は、一気に真冬の寒さとなりますので、気温変化に十分ご注意ください。

【6日（金）の予想最低気温】※（）内は前日比と季節感

札幌 -3℃（±0 3月中旬）

青森 -1℃（-1 3月中旬）

仙台 5℃（＋2 4月上旬）

新潟 3℃（±0 3月下旬）

東京都心 3℃（±0 2月下旬）

名古屋 3℃（＋2 2月下旬）

大阪 5℃（＋2 3月上旬）

広島 6℃（＋3 3月下旬）

高知 6℃（＋3 3月中旬）

福岡 8℃（＋2 3月下旬）

【6日（金）の予想最高気温】※（）内は前日比と季節感

札幌 -1℃（-3 真冬）

青森 1℃（-4 真冬）

仙台 9℃（-2 3月中旬）

新潟 5℃（-2 真冬）

東京都心 16℃（＋2 3月下旬）

名古屋 13℃（-1 3月上旬）

大阪 13℃（±0 3月上旬）

広島 14℃（-1 3月中旬）

高知 17℃（＋1 3月下旬）

福岡 13℃（-2 2月下旬）

【週末は大雪と極寒、来週は気温が上昇傾向】

週末は、再び強烈な寒波が襲来し、日本海側を中心に、警報級の大雪となるおそれがあります。また関東でも雪が舞い、平野部でも積雪となる所があるでしょう。交通障害などに、十分な注意が必要です。

週明けには強い寒気が抜けて、日本海側の雪も弱まるでしょう。気温も上昇傾向で、来週は寒さは和らぎそうです。ただ11日（水）の建国記念の日は低気圧が通過し、全国的に天気が崩れる見込みです。