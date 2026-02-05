俳優の正名僕蔵（55）が4日放送のTBSラジオ「イモトアヤコのすっぴんしゃん」（水曜後11・00）にゲスト出演。映画「木挽町のあだ討ち」（監督源孝志、2月27日公開）で夫婦を演じたイモトアヤコ（40）を絶賛した。

イモトが「初めての時代劇だったんですけど、私大丈夫でしたかね？」と不安げに聞くと、正名は「凄く時代劇に合うお声、お顔立ち。カツラもお着物もお似合いになるし、凄くハマってるなって思った」と絶賛。「現場でも“公開されたらイモトさんどんどん時代劇のオファーきますよ”ってつい言ってしまいました。監督はじめスタッフもキャストの皆さんもそう思ってると思いますよ」と太鼓判を押した。

続けて、「空気を読むことに長けているイモトさんならばそれはひしひしと感じてらっしゃったんじゃないの？私けっこうこの現場にハマってるなって」と聞いた。予想外の逆質問にイモトは「ちょっと待ってください！えー！？」と大焦り。「僕蔵さんよくないですよ。“ハマってたよ”って言わせたいがために引き出したみたいな」と口にした上で、「ぶっちゃけたしかにいい感じだなってひしひしと感じてました」と本音をこぼした。

イモトは「まずビジュアルが良かったなって思ってました。長屋のおかみって感じ」と自画自賛。正名は「やっぱそうでした。その確認がとれてきょう来て良かったです」と喜んだ。