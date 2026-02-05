日本でも人気のピザ店がアメリカ・ニューヨークに進出です。現地メディアは「東京スタイルピザ時代の幕開け」などと熱視線を注いでいます。

新たにニューヨークに出店するのは、東京・六本木などに店を構え、ミシュランガイドのビブグルマンを5年連続で獲得している「Pizza Studio Tamaki」です。

ニューヨーカーにとって「ソウルフード」とも言えるピザ。正式オープン前に開かれた2夜限定のイベントでは、100席に対し、1万2千件の応募が殺到、ニューヨーカーたちも東京で評判のピザに舌鼓を打ちました。

客

「スモーキーです。生地に良い塩気があって気に入りました」

「おなじみの材料のはずなのに、洗練されていて格段においしいです」

評判のしっかりとしたピザ生地は、独自にブレンドした小麦粉を日本から輸入。沖縄県産の塩を使い、窯の中にも塩を振るなどこだわりが詰まっています。

「Pizza Studio Tamaki」オーナーシェフ 玉城翼さん

「（ニューヨークは）ピザの激戦区というイメージです。生地のおいしさを武器にニューヨークという地域で戦っていきたい」

ニューヨーク・タイムズは、オーナーシェフの玉城さんを「東京のピザスター」と呼んで特集。他のメディアも「東京スタイルピザ時代の幕開け」などと取り上げていて、今年春の正式オープン後、ニューヨーカーたちに愛される店となるか注目されます。