中道改革連合の斉藤鉄夫共同代表が５日、大阪府内で衆院選の応援演説を行った。

聴衆エリアへの入場前には、荷物検査と金属探知機が使用され、警察による警備体制も敷かれる中で登場した斉藤氏。自民党と日本維新の会の連立政権について触れ、「あの連立政権合意書になんて書いてあるか、私はびっくりしました。そのまま読みますと、集団的自衛権を全面的に行使できるように憲法改正を目指すと書いてあります」と語り始めた。

聴衆を前に「分かりやすくいうと、これまで日本は平和国家として専守防衛で頑張ってきました。しかしこれからはその専守防衛の方針を捨てて、世界どこへでも出かけていって、日本を守る以外の戦争にも武力行使できるように憲法改正をします、と書いてある。これまでの日本の平和国家としての生き方を根本から変える連立政権合意なんです」と主張した。

「もちろん防衛力は必要です」とした上で、「しかしそれは自国防衛のための防衛力。平和国家の礎があるからこそ、世界は日本を尊敬し、経済的にも繁栄してきた。その生き方を変える、今回の選挙の大きな争点はそこにあると思っております」と語った。

さらに「高市さん、国論を二分するような政策を実行したい、そのための選挙だと。では中身ってなんですかと聞いたら何もおっしゃっていない、たぶんこのことだと思います」と話し、「集団的自衛権、戦争できる国にする、その争点を心の中に思い描いていらっしゃるんじゃないか。もし高市さんが圧勝すれば、白紙委任状を渡す、『あとは私の好きにやらせてください』と、こうなっていいんでしょうか？」と呼びかけていた。