わんこと作業員さんの微笑ましいやり取りが反響を呼んでいます。

話題となっている投稿は記事執筆時点で12万8000回再生を突破し、「素敵なお兄さん」「在庫ww」「楽しそうなひととき」といったコメントが寄せられることとなりました。

【動画：休憩中の『除雪作業員』→犬が雪に埋もれた草を食べようとしていたら…まさかの『神対応』】

雪の中の草を探していたら…

TikTokアカウント「shibainu.saku」の投稿主さんは、『朔』ちゃんという柴犬と暮らしています。この日、投稿主さんの住む地域は、ひどい積雪に見舞われたそう。そんな中でも、朔ちゃんは変わらずお散歩に出かけたといいます。

というのも、朔ちゃんは道端に生えている草を食べるのが好きなのだとか。雪が積もっているときは、ちょっとだけ顔を出している草を探し当てて食べるのだそうです。

そんな姿を見つめていたのが、除雪をしていた作業員さんでした。このとき、作業員さんは休憩中でしたが、朔ちゃんの「草探し」を手伝ってくれたのだといいます。

こだわりに寄り添う作業員さん

朔ちゃんは、草なら何でも食べるわけではありません。美味しい草と美味しくない草を理解しており、選り好んで食べるのだとか。作業員さんが草を差し出すと、「これじゃない」と言わんばかりに顔をそむけたといいます。

それでも、作業員さんは、朔ちゃんが気に入る草を探し続けてくれたそうです。「これは？」「じゃあこれは？」と、次々に草を差し出してくれたそう。ついにお気に入りの草に当たったようで、朔ちゃんは嬉しそうに草を食べたのでした。

朔ちゃんのために草を捜索♪

そんな朔ちゃんに、もっと草を食べさせてあげたかったのでしょう。作業員さんは、「在庫出しますから！」と雪山を掘り始めたそうです。それでもなかなかお気に入りの草が出てこず、最後はシャベルまで使って捜索してくれたといいます。

たくさん手伝ってくれたことが嬉しかったのか、朔ちゃんは作業員さんの手をペロリと舐めたそうです。

草探しは思っていた以上に難航したものの、可愛い朔ちゃんに癒されて、休憩後の作業も頑張れたことでしょう！！

この投稿に思わずホッコリした人は多い様子。「なにこのやりとり可愛すぎる」「ぬくもりを感じました」「サラダバー満喫できたかな？」などさまざまなコメントが寄せられました。

TikTokアカウント「shibainu.saku」には、朔ちゃんの微笑ましい日常の動画が投稿されています。癒しと笑顔をもらいたい方は、ぜひチェックしてくださいね。

写真・動画提供：TikTokアカウント「shibainu.saku」さま

執筆：小泉 あめ

編集：わんちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。