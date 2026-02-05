パパさんが久しぶりに帰宅したら、大型犬の文句が止まらなくなって…？大型犬の愛を感じる反応と、その場にいた他のワンコたちの様子が反響を呼び、投稿は記事執筆時点で2万5000回再生を突破しています。

パパが久しぶりに帰ってきたら…

Instagramアカウント「haku.x.riri」に投稿されたのは、パパさんが久しぶりにお仕事から帰ってきて、シベリアンハスキーの「ハク」くんたちと再会した時の様子です。

パパさんが留守にしている間に妹犬の「リリ」ちゃんが家族に加わり、ママさんのご両親の愛犬「るぅ」くんも遊びにきていたため、この日は3匹でお出迎えしてくれたそう。誰よりもパパさんの帰りを心待ちにしていたハクくんは、飛びついて熱烈歓迎してくれたかと思いきや…？

大型犬が文句炸裂！？

なんとハクくんはパパさんに向かって、「アウアウ～」と不満げな声を上げたとか。どうやら「オイラを置いてどこ行ってたんだよ！」と文句を言っているようです。

パパさんが優しく撫でてあげても、ハクくんの文句は止まりません。「もうっ、絶対に許さん！」とばかりに鳴き続けて、どれほど寂しかったのかを必死に訴えていたそう。

パパさんのことが大好きだからこそ文句が炸裂しているのだと思うと、愛おしさが込み上げます。きっとパパさんもハクくんの愛を感じて、幸せな気持ちになったことでしょう。

三者三様のリアクションが可愛い

その頃、他の2匹はどうしていたのかというと…。るぅくんはしっぽを振りながら、パパさんとハクくんの間を行ったり来たりしていたそう。もしかしたらパパさんを歓迎しながら、「文句はその辺にしておきなよ～」とハクくんをなだめてくれていたのかも？

そして新入りのリリちゃんは、お家に迎えられる前の見学時にしかパパさんと会ったことがなかったため、「えっ、わたしにパパいたの！？」と戸惑っていたとか。パパさんをじーっと凝視したり、「パパなの？」と確認するようにママさんをチラ見したり…。困惑しすぎて、挙動不審になってしまうリリちゃんなのでした。

この投稿には「可愛い」「天国ってあるんだな～」「反応面白すぎるｗ」といったコメントが寄せられ、三者三様のリアクションは多くの人に笑顔を届けてくれることとなりました。

