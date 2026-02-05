山形道〜月山道路ルートが3夜間寸断

県内の大動脈が3夜間にわたり通行できなくなります。国土交通省 山形河川国道事務所と酒田河川国道事務所、NEXCO東日本が国道112号「月山道路」および「山形道」の除雪に伴う緊急の夜間全面通行止めを実施します。

【大迂回！】「月山道路〜山形道」全面通行止めの概要（地図／写真）

実施日は2026年2月6日（金）から8日（日）までの3夜間。各日23時から翌5時まで行われます。月山道路は「荒沢駐車帯〜大網チェーン着脱場」、山形道は「湯殿山IC〜庄内あさひIC」の間が全面通行止めとなります。トンネル坑口部や道路脇斜面に積もった雪の除雪作業を行うためです。

これにより、村山地方と庄内地方の往来ができなくなり、広域の迂回が必要になることから注意が呼びかけられています。

山形市と鶴岡市のあいだは、北へ回り込む「国道13号（東北中央道）〜新庄市〜国道47号」の経路か、南へ回り込む「国道13号（東北中央道）〜南陽市〜国道113号〜新潟県村上市〜国道8号（日本海東北道）」への広域迂回が推奨されています。月山道路経由がおおよそ100kmに対し、新庄回りは約120km、村上回りは約200kmとなります。

2月5日の昼時点のライブカメラを見ると、月山道路および山形道の路面は舗装面が見えているものの、路外にはうず高く雪が積もっているところがあります。1月31日には積雪が4mを越え、道路情報で計測不能になっていたことも。2月初旬にはライブカメラの映像を挙げ、「雪で情報カメラ埋もれてて、もはやなんも見えない」「どんだけ雪が降っているんだ」といったSNS投稿も見られました。

なお、月山道路の一部はスタッドレスタイヤだけでは走れない「チェーン規制」が敷かれることがあります。通行の際にはタイヤチェーンの携行も呼びかけられています。