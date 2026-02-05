G大阪は5日、吹田市内の練習場で非公開トレーニングを行った。あさって7日にセレッソとの大阪ダービー（ヤンマー）で特別大会「百年構想リーグ」開幕。DF半田陸（24）は「サイドバックは上下動をすごく求められていますし、得点やアシストも去年以上に求められている。アシストを増やさないと評価されない」と昨季の1得点3アシストを超える活躍を誓った。

対C大阪の相性は悪くない。昨年も開幕戦で対戦。チームは本拠地で2―5の大敗を喫したが、意地の1アシストをマークし、7月の敵地では決勝点を奪った。23年のルヴァン杯でも決勝点を挙げている。「それ（得点関与）はたまたま」と謙遜するが、より相手ゴール前近くでのプレーを目指す中、自然と期待は高まる。

「縦も横もスライドが多いし、個々で守るスペースは広くなる。ただ縦（の攻撃）に急ぎすぎると、オープンな試合になって難しくなるのでボランチ、SBで時間をうまく使えることができればなと思います」。攻撃だけではなく、守備やゲームコントロールも意識する。1人3役を担う右サイドバックが、新生G大阪に推進力と安定感ともたらす。