Ｊ１のＧ大阪は５日、特別大会の百年構想リーグ開幕節・アウェーＣ大阪戦（７日・ヤンマー）へ、非公開練習後、新任のイェンス・ヴィッシング監督が報道陣に対応した。ドイツ下部リーグでの指揮はあるが、トップリーグでの初陣を日本で飾る３８歳のドイツ人監督は「いま楽しくてしょうがないです。ワクワクもしてますし。やっと開幕するんだなっていう思いです」と笑顔。いきなり初戦で敵地の大阪ダービーを迎えるが、「ダービーは世界的にも、やはりどこの国に行っても、すごく注目される。いい気持ちで臨みたい」と意気込んだ。

強いプレスと縦の速攻を掲げる新指揮官。１月の沖縄キャンプを経て「強度高くボールを奪いに行くところもそうですし、ボールを持った時もそう。すごくいい準備ができた」と試合が待ち遠しい様子だ。

新主将にはＤＦ中谷進之介（２９）を指名。「ピッチ内でも外でも、リーダーシップを取れる素晴らしい人柄の選手。選手間に立って、どれだけのことができるかとか、そういうところも見ながら自分は彼がキャプテンとしていいなと思った」と抜てき理由を明かした。

一方で、昨季まで３シーズン主将を務めた元日本代表ＦＷ宇佐美貴史（３３）は、ＧＫ一森、ＭＦ倉田、安部、ＦＷジェバリの４選手からなる新設のリーダーシップグループからも外れた。その理由についてヴィッシング監督は「宇佐美と何かがあったからではない」と前置きした上で、「そういうところ（役職）を外してあげて、彼の良さっていうのをもっとフリーダムに、自由度を与えてやらした方が出るんじゃないかなと思った」と説明。いちストライカーとしての宇佐美に、ゴール量産の期待を寄せた。２０１５年の天皇杯Ｖを最後にタイトルから遠ざかるＧ大阪。若き指揮官の挑戦が始まる。

◆イェンス・ヴィッシング（Ｊｅｎｓ Ｗｉｓｓｉｎｇ）１９８８年１月２日、ドイツ生まれ。３８歳。現役時代はボルシアＭＧ（ドイツ）などでプレーも故障に苦しみ、２０代で引退。２０１４年７月〜１９年６月は母国の６部相当のＦＣギーヴェンベック監督。その後、ボルシアＭＧ、ＰＳＶ（オランダ）、ベンフィカ（ポルトガル）、ザルツブルク（オーストリア）のコーチを歴任。