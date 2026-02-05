「日本でメガネを買うといい」原宿のZoffは外国人旅行者に大人気…“おにぎり専門店”は「海外の方で埋め尽くされることも」
日本を訪れた外国人旅行者数が過去最多を更新する中、多過ぎる外国人旅行者により、東京の風景に変化が生じている。
渋谷区内では、意外な場所に外国人旅行者がはまっていた。
「日本でメガネを買うのはいいよって」
5日、渋谷駅前に出来ていた行列。
何がお目当てかを確かめに先頭まで行ってみると…。
そこでは、外国人観光客が「ハチ公」と記念撮影をしていた。
「ハチ公で写真を撮るのが夢だった」（メキシコから）
「ハチ公の写真を撮るのに並んでいる。ハチ公はとても有名だから」（フィリピンから）
「ハチ公像を見に来た。娘にいつもハチ公の物語を話していたの」（インドネシアから）
2025年1年間に、日本を訪れた外国人旅行者の数は、史上初めて4000万人を超えて、過去最多となる4268万3600人に到達。
インバウンド消費額も約9兆4559億円と、同じく過去最高を更新した。
外国人旅行者は、日本のどこに魅力を感じているのか。
「京都や広島に行く予定。寿司食べたい」（アメリカから）
「きのう東京タワーを見に行った。都会のライトが見えるから本当にきれい。うどん大好き。カツ丼、本当においしい」（オーストラリアから）
「富士山を見に行きたい。」（ロシアから）
番組では今回、外国人旅行者が急増しているという意外な場所を原宿で発見した。
それがメガネの量販店「Zoff」。
記者リポート：
こちらの眼鏡店には外国人の方がたくさんいます。みなさん真剣にメガネを選んでいます。
店内でメガネを選ぶ客の半分以上が、外国人！？
こちらはアメリカのカリフォルニアから来たという夫婦。
カリフォルニアから来た夫婦：
ずっとYouTubeで見てて、日本でメガネを買うのはいいよって（みんな言ってて）。なので（旅行）計画に入れました。
オーストラリアから来たという女性2人組は、なぜ来店したのか。
オーストラリアから来た女性2人組：
TikTokで見たから来た。オーストラリアでは（メガネは）高いから。そしてすごい待つの。高いし、めちゃくちゃ待つ。オーストラリアでは2〜3週間は待つ。
オーストラリアでは出来上がりまで2週間待ちだというメガネが、ここでは最短30分で完成。
オーストラリアから来た女性：
軽くていいね。ぜーんぶ見える！
スピードに加え、メガネの仕上がりにも大満足の様子。
ブラジルから来たというこちらのカップルも、メガネをお買い上げです。
ブラジルから来た男性：
日本のレンズが世界的に有名なのは知っていたよ。
（Q.かけ心地はいかが？）
ナイス！グッドメガネ！品質も最高だよね。
よほど気に入ったようで、早速メガネをかけ、店を後にした。
Zoffでは、外国人客が前の年と比べ、約180%も増加。
これを踏まえ、海外への発送サービスや免税に加え、外国人客に向けた対応の充実を図っているという。
Zoff広報担当・山田弥穂さん：
海外の言語を話せるスタッフが増え、自動測定機などで様々な言語に対応できるようにしていたり、英語であったりとか中国語、フランス語など多言語で対応。
ピリ辛メニューが人気に
モノの消費に加え、外国人旅行者が高い関心を寄せるのが日本の「食」。
それも「すし」「天ぷら」「ラーメン」だけではない。
人気なのは、ご飯に具をたっぷり入れて、ふわっふわっに握った日本人のソウルフード「おにぎり」。
おにぎり戸越屋 渋谷道玄坂店・栗原 景子さん：
日によっては、ここのテーブル全席が海外の方で埋め尽くされることも多々あって。日本のお客さんから、海外に来たのかと思ったって言われたりということもあるので。
増えた外国人客に向けて、店内のメニューや注意書きを英語でも表記。
これまで、店の人気メニューは「卵黄、そぼろ」や「しゃけ」などの具だったが、外国人向けに「スパイシーツナマヨ」や「うま辛豚汁」などのピリ辛メニューも追加したところ、人気を呼んでいるという。
一方で、外国人の対応に困る場合もあるのだとか。
おにぎり戸越屋 渋谷道玄坂店・栗原 景子さん：
おにぎりとお寿司の違いがちょっと分かっていらっしゃらないお客が意外と多くて、ワサビありますか？とか、ショウガありますか？とかよく聞かれるので。イッツ おにぎり。ライスボール イズ ノット スシという感じで。
外国人旅行者のさらなる増加に伴い、東京の風景は、さらに変わっていきそう。
（「イット！」 2月5日放送より）