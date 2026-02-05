お笑いコンビ「さらば青春の光」の森田哲矢（44）が4日深夜放送の日本テレビ系「人間研究所〜かわいいホモサピ大集合!!〜」(水曜後11・59）にゲスト出演。ライバル視するお笑い芸人を挙げる場面があった。

さらばは13年に松竹芸能から独立。マネジャーとともに個人事務所「株式会社ザ・森東」を立ち上げた。

森田は一匹狼でも芸能界を生き残る方法として「弱者ムーブをしろ」と力説。不安はないかと聞かれ「こっからの個人事務所の動きっていうのが、ちょっと難しいなとは思いますよね」と本音を明かした。

以前は個人事務所で活動する人気芸人はさらば1強だったが、最近は他にも増えてきたと指摘されると「そう。だから今敵対勢力としてラランドとか、みなみかわさんとか。それとこいつは気にせんでええと思うけど、キンタロー。とか」とぶっちゃけた。

さらばの後をついてきたと言われ「そうなんですよ。みなみかわさんなんか本当に弱者ムーブしているから。いまだにバイトしているみたいなことも言うんすよ」と続け、「絶対しているワケないんすよ」と力を込めた。

「もう弱者ムーブの取り合いみたいになっているから」とぼやいてみせた。