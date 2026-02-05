料理愛好家の平野レミ（78）と長男でロックバンドTRICERATOPS（無期限活動停止中）のボーカル・ギター和田唱（50）が、5日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。平野が司会の黒柳徹子（92）との古くからの付き合いを明かした。

今週は番組の「50周年突入ウイーク」。

平野と和田は、今回が親子でテレビ初共演になった。司会の黒柳徹子（92）は平野の夫で和田の父、イラストレーターの和田誠氏と旧知の仲。平野は、和田が生まれたばかりのころに「黒柳さんが『赤ちゃんみせて』って家にみえたんですよ」と話した。黒柳も「見にいった、見にいった」と答えた。

続けて平野が「うちのベッドの汚いところに息子が寝てたの」と当時の様子を話した。「黒柳さんが『ここでいいのよ』ってベッドに乗っかっちゃって。息子を抱っこして、ずっと見てましたね」と懐かしそうに話した。

「（黒柳が）『かわいいわね』って、ひとことおっしゃって」。さらに隣に座る和田の右腕をたたきながら、「黒柳さんがね、抱っこしてるんですよ、こいつのこと」。黒柳も「そうだね、かわいかったね」と笑顔で言った。

和田は「ありがとうございます。そこから50年たってしまいました」と話した。