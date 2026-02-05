Coldplay¤Î¥¥¹¥«¥à¤ÇÉÔÎÑµ¿ÏÇ¢ª¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷À¤¬´íµ¡´ÉÍý²ñµÄ¤Ç¹Ö±é¤Ø¡¡¥Á¥±¥Ã¥È13Ëü±ß
¡¡ºò²Æ¡¢¥³¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥¤¤Î¸ø±é¤Ç¡¢¥³¥ó¥µ¡¼¥È²ñ¾ìÆâ¤ÎÂç·¿¥¹¥¯¥ê¡¼¥ó¤Ç¥¥¹¥«¥à¤Ë±Ç¤·½Ð¤µ¤ì¤Æ¤·¤Þ¤¤¥¯¥Ó¤Ë¤Ê¤Ã¤¿½÷À¤¬¡¢£´·î¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë£¸£·£µ¥É¥ë¡ÊÌó£±£³Ëü£·£µ£°£°±ß¡Ë¤È¤¤¤¦¹â³Û¤Ê´íµ¡´ÉÍý²ñµÄ¤Ç¹Ö±é¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£ÊÆ»æ¥Ë¥å¡¼¥è¡¼¥¯¡¦¥Ý¥¹¥È¤¬£´Æü¡¢Êó¤¸¤¿¡£
¡¡ºòÇ¯£··î¡¢ÊÆ¥Ï¥¤¥Æ¥¯´ë¶È¥¢¥¹¥È¥í¥Î¥Þ¡¼¼Ò¤Î¥¢¥ó¥Ç¥£¡¦¥Ð¥¤¥í¥ó£Ã£Å£Ï¡ÊÅö»þ¡Ë¤È¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥¥ã¥Ü¥Ã¥ÈºÇ¹â¿Í»öÀÕÇ¤¼Ô¡ÊÅö»þ¡Ë¤¬¥³¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥¤¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥ÈÃæ¡¢¤¤¤Á¤ã¤Ä¤¯ÍÍ»Ò¤¬¥¥¹¥«¥à¤ËÂª¤¨¤é¤ì¡¢ÉÔÎÑµ¿ÏÇÁûÆ°¤È¤Ê¤ê¡¢£²¿Í¤È¤â¼Ç¤¤ËÄÉ¤¤¤ä¤é¤ì¤¿¡£
¡¡¤½¤Î¥¥ã¥Ü¥Ã¥È»á¤¬£´·î¡¢¥ï¥·¥ó¥È¥ó£Ä£Ã¤Ë³«ºÅ¤µ¤ì¤ë£Ð£Ò£×£å£å£ë¼çºÅ¤Î¡Ö¥¯¥é¥¤¥·¥¹¡¦¥³¥ß¥å¥Ë¥±¡¼¥·¥ç¥ó¥º¡¦¥«¥ó¥Õ¥¡¥ì¥ó¥¹¡×¤Ç´ðÄ´¹Ö±é¼Ô¤Î°ì¿Í¤È¤·¤ÆÅÐÃÅ¤¹¤ë¡£Â¾¤Ë¤â½½¿ô¿Í¤Î¹Ö±é¼Ô¤¬»²²Ã¤¹¤ë¤³¤Î²ñµÄ¤Î¥Á¥±¥Ã¥È²Á³Ê¤Ï£±Ëç£¸£·£µ¥É¥ë¤È¹â³Û¤À¡£
¡¡ÁûÆ°¸å¡¢¥Ð¥¤¥í¥ó»á¤¬¤½¤Î¸å¡¢ÄÀÌÛ¤ò¼é¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤Î¤ËÂÐ¤·¡¢¥¥ã¥Ü¥Ã¥È»á¤Ï£±£²·î¤ËÊ£¿ô¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ë±þ¤¸¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡£´·î¤Î²ñµÄ¤Ç¤Ï¡¢¡Ö¥¯¥ê¥¹¥Æ¥£¥ó¡¦¥¥ã¥Ü¥Ã¥È¡§Êª¸ì¤ò¼è¤êÌá¤¹¡×¤ÈÂê¤µ¤ì¤¿£³£°Ê¬´Ö¤Î¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤ËÅÐÃÅ¤¹¤ëÍ½Äê¤À¡£¥¤¥Ù¥ó¥È¤Î¥¢¥¸¥§¥ó¥À¤Ë¤è¤ì¤Ð¡¢¼¡¤Î¤è¤¦¤ËÀâÌÀ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡Ö¥¥ã¥Ü¥Ã¥È¤Ï¡¢½÷À¤¬¥Í¥¬¥Æ¥£¥Ö¤ÊÊóÆ»¤Î¥¹¥Ý¥Ã¥È¥é¥¤¥È¤òÍá¤Ó¤¿ºÝ¤ËÄ¹Ç¯·Ð¸³¤·¤Æ¤¤¿¶ËÃ¼¤Ê¸ø³«æ·ÃÑ¤ò¿È¤ò¤â¤Ã¤ÆÂÎ¸³¤·¤¿¡£°ìÊý¤Ç¡¢¤½¤ÎÃËÀ¤ÎÁê¼êÊý¤Ï¤·¤Ð¤·¤ÐÆ±ÍÍ¤ÎÈóÆñ¤òÌÈ¤ì¤Æ¤¤¿¡£ËÜ¥»¥Ã¥·¥ç¥ó¤Ç¤Ï¡¢¸µ¥¢¥¹¥È¥í¥Î¥Þ¡¼ºÇ¹â¿Í»öÀÕÇ¤¼Ô¤ÈÈà½÷¤Î£Ð£ÒÃ´Åö¤Ç¤¢¤ë¥Ç¥£¥Ë¡¦¥Õ¥©¥ó¡¦¥ß¥å¡¼¥Õ¥ê¥ó¥°¤¬¡¢¥¥ã¥Ü¥Ã¥È¤¬¼«¤é¤ÎÊª¸ì¤ò¼è¤êÌá¤·¡¢¥¹¥È¡¼¥ê¡¼¤ò½ñ¤´¹¤¨¤ë½õ¤±¤È¤Ê¤Ã¤¿Â¨»þ¤ª¤è¤ÓÄ¹´üÅª¤ÊÀïÎ¬¤ò¶¦Í¤¹¤ë¡×
¡¡¤·¤«¤·¡¢£Ó£Î£Ó¤Ç¤Ï¡¢¹â³Û¤Ê¥Á¥±¥Ã¥È²Á³Ê¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡ÖÊ¿¶ÑÅª¤Ê¥³¡¼¥ë¥É¥×¥ì¥¤¤Î¥³¥ó¥µ¡¼¥È¥Á¥±¥Ã¥È¤è¤ê¹â¤¤¡×¤ÈÈéÆù¤ë¿Í¤â¤¤¤¿¡£