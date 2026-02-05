「パラノマサイト」がワンコインに！ 「スクエニ FEBRUARY SALE」開催HD-2D版「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」は40％OFF
スクウェア・エニックスは、「スクエニ FEBRUARY SALE」を2月5日より開始した。開催期間はPlayStation Store / ニンテンドーeショップ / マイニンテンドーストアが2月25日23時59分頃まで、Microsoft Storeが2月12日19時頃まで、Epic Games Storeが2月11日1時頃まで。
本セールでは、「パラノマサイト FILE23 本所七不思議」がワンコイン価格でラインナップに登場するほか、HD-2D版「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」や「CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- REUNION」をはじめとするダウンロード版タイトルが、割引価格で購入できる。
「スクエニ FEBRUARY SALE」
【セール期間】
PlayStation Store / ニンテンドーeショップ / マイニンテンドーストア：2月25日23時59分頃まで
Microsoft Store：2月12日19時頃まで
Epic Games Store：2月11日1時頃まで
※タイトルによって対象プラットフォームや価格、期間などが異なる場合がございますのでご注意ください。
※セール内容は予告なく変更になる場合がございます。ご購入の際は各ストアページにて販売価格がセール価格に変更されて
いることを確認の上で、お買い求めください。
※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。
セール対象タイトルピックアップ
HD-2D版「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」
プラットフォーム：PS5/Nintendo Switch/Xbox X|S/Windows
割引率：40%OFF
※Nintendo Switch版は2月6日から開始予定
「CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- REUNION」
プラットフォーム：PS5/PS4/Nintendo Switch/Xbox X|S/Xbox One
割引率：60%OFF
「FINAL FANTASY XVI」
プラットフォーム：PS5/Xbox X|S/Windows/Epic
割引率：50%OFF
「NieR:Automata Game of the YoRHa Edition」
プラットフォーム：PS4
割引率：60%OFF
「NieR:Automata The End of YoRHa Edition」
プラットフォーム：Nintendo Switch
割引率：60%OFF
「NieR:Automata BECOME AS GODS Edition」
プラットフォーム：Xbox One/Windows
割引率：60%OFF
「ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S」
プラットフォーム：PS4/Nintendo Switch/Xbox One/Windows/Epic
割引率：50%OFF
「ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オフライン」
プラットフォーム：PS5/PS4/Nintendo Switch
割引率：50%OFF
「ドラゴンクエストビルダーズ2 破壊神シドーとからっぽの島」
プラットフォーム：PS4/Nintendo Switch/Xbox One/Windows
割引率：50%OFF
※Xbox One、Windows版には本編と追加DLC第1～3弾の内容が含まれます。
「ドラゴンクエストモンスターズ3 魔族の王子とエルフの旅」
プラットフォーム：Nintendo Switch
割引率：60%OFF
「ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランドRETRO」
プラットフォーム：Nintendo Switch
割引率：40%OFF
「春ゆきてレトロチカ」
プラットフォーム：PS5/PS4/Nintendo Switch
割引率：74%OFF
「CHRONO CROSS: THE RADICAL DREAMERS EDITION」
プラットフォーム：PS4/Nintendo Switch/Xbox One
割引率：60%OFF
「アクトレイザー・ルネサンス」
プラットフォーム：PS4/Nintendo Switch
割引率：60%OFF
「STAR OCEAN -First Departure R-」
プラットフォーム：PS4/Nintendo Switch
割引率：70%OFF
「シアトリズム ファイナルバーライン」、「シアトリズム ファイナルバーライン プレミアムデジタルデラックスエディション」
プラットフォーム：PS4/Nintendo Switch
割引率：50%OFF
「パラノマサイト FILE23 本所七不思議」
セール期間（ニンテンドーeショップ / マイニンテンドーストア / App Store / Google Play）：2月18日23時59分頃まで
プラットフォーム：iOS/Android/Nintendo Switch
割引率：75%OFF
