【スクエニ FEBRUARY SALE】 2月5日～開催

　スクウェア・エニックスは、「スクエニ FEBRUARY SALE」を2月5日より開始した。開催期間はPlayStation Store / ニンテンドーeショップ / マイニンテンドーストアが2月25日23時59分頃まで、Microsoft Storeが2月12日19時頃まで、Epic Games Storeが2月11日1時頃まで。

　本セールでは、「パラノマサイト FILE23 本所七不思議」がワンコイン価格でラインナップに登場するほか、HD-2D版「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」や「CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- REUNION」をはじめとするダウンロード版タイトルが、割引価格で購入できる。

「スクエニ FEBRUARY SALE」

【セール期間】
PlayStation Store / ニンテンドーeショップ / マイニンテンドーストア：2月25日23時59分頃まで
Microsoft Store：2月12日19時頃まで
Epic Games Store：2月11日1時頃まで

□対象タイトル一覧掲載ページ

※タイトルによって対象プラットフォームや価格、期間などが異なる場合がございますのでご注意ください。
※セール内容は予告なく変更になる場合がございます。ご購入の際は各ストアページにて販売価格がセール価格に変更されて
いることを確認の上で、お買い求めください。
※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。

セール対象タイトルピックアップ

HD-2D版「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」

プラットフォーム：PS5/Nintendo Switch/Xbox X|S/Windows
割引率：40%OFF
※Nintendo Switch版は2月6日から開始予定

「CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- REUNION」

プラットフォーム：PS5/PS4/Nintendo Switch/Xbox X|S/Xbox One
割引率：60%OFF

「FINAL FANTASY XVI」

プラットフォーム：PS5/Xbox X|S/Windows/Epic
割引率：50%OFF

「NieR:Automata Game of the YoRHa Edition」

プラットフォーム：PS4
割引率：60%OFF

「NieR:Automata The End of YoRHa Edition」

プラットフォーム：Nintendo Switch
割引率：60%OFF

「NieR:Automata BECOME AS GODS Edition」

プラットフォーム：Xbox One/Windows
割引率：60%OFF

「ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S」

プラットフォーム：PS4/Nintendo Switch/Xbox One/Windows/Epic
割引率：50%OFF

「ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オフライン」

プラットフォーム：PS5/PS4/Nintendo Switch
割引率：50%OFF

「ドラゴンクエストビルダーズ2 破壊神シドーとからっぽの島」

プラットフォーム：PS4/Nintendo Switch/Xbox One/Windows
割引率：50%OFF
※Xbox One、Windows版には本編と追加DLC第1～3弾の内容が含まれます。

「ドラゴンクエストモンスターズ3 魔族の王子とエルフの旅」

プラットフォーム：Nintendo Switch
割引率：60%OFF

「ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランドRETRO」

プラットフォーム：Nintendo Switch
割引率：40%OFF

「春ゆきてレトロチカ」

プラットフォーム：PS5/PS4/Nintendo Switch
割引率：74%OFF

「CHRONO CROSS: THE RADICAL DREAMERS EDITION」

プラットフォーム：PS4/Nintendo Switch/Xbox One
割引率：60%OFF

「アクトレイザー・ルネサンス」

プラットフォーム：PS4/Nintendo Switch
割引率：60%OFF

「STAR OCEAN -First Departure R-」

プラットフォーム：PS4/Nintendo Switch
割引率：70%OFF

「シアトリズム ファイナルバーライン」、「シアトリズム ファイナルバーライン プレミアムデジタルデラックスエディション」

プラットフォーム：PS4/Nintendo Switch
割引率：50%OFF

「パラノマサイト FILE23 本所七不思議」

セール期間（ニンテンドーeショップ / マイニンテンドーストア / App Store / Google Play）：2月18日23時59分頃まで

プラットフォーム：iOS/Android/Nintendo Switch
割引率：75%OFF

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX
(C) SQUARE ENIX
CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA
(C) SQUARE ENIX
(C) SQUARE ENIX Developed by PlatinumGames Inc.
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX
Developed by KOEI TECMO GAMES CO., LTD.
(C) 1990, 2021 QUINTET/SQUARE ENIX
(C) YUZO KOSHIRO
(C) SQUARE ENIX
Original version developed by tri-Ace Inc.
(C) SQUARE ENIX
Developed by indieszero Co., Ltd.
LOGO ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO