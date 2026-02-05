【スクエニ FEBRUARY SALE】 2月5日～開催

スクウェア・エニックスは、「スクエニ FEBRUARY SALE」を2月5日より開始した。開催期間はPlayStation Store / ニンテンドーeショップ / マイニンテンドーストアが2月25日23時59分頃まで、Microsoft Storeが2月12日19時頃まで、Epic Games Storeが2月11日1時頃まで。

本セールでは、「パラノマサイト FILE23 本所七不思議」がワンコイン価格でラインナップに登場するほか、HD-2D版「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」や「CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- REUNION」をはじめとするダウンロード版タイトルが、割引価格で購入できる。

「スクエニ FEBRUARY SALE」

【セール期間】

PlayStation Store / ニンテンドーeショップ / マイニンテンドーストア：2月25日23時59分頃まで

Microsoft Store：2月12日19時頃まで

Epic Games Store：2月11日1時頃まで

□対象タイトル一覧掲載ページ

※タイトルによって対象プラットフォームや価格、期間などが異なる場合がございますのでご注意ください。

※セール内容は予告なく変更になる場合がございます。ご購入の際は各ストアページにて販売価格がセール価格に変更されて

いることを確認の上で、お買い求めください。

※セール価格は各ストア上にて直接ご確認ください。

セール対象タイトルピックアップ

HD-2D版「ドラゴンクエストIII そして伝説へ…」

プラットフォーム：PS5/Nintendo Switch/Xbox X|S/Windows

割引率：40%OFF

※Nintendo Switch版は2月6日から開始予定

「CRISIS CORE -FINAL FANTASY VII- REUNION」

プラットフォーム：PS5/PS4/Nintendo Switch/Xbox X|S/Xbox One

割引率：60%OFF

「FINAL FANTASY XVI」

プラットフォーム：PS5/Xbox X|S/Windows/Epic

割引率：50%OFF

「NieR:Automata Game of the YoRHa Edition」

プラットフォーム：PS4

割引率：60%OFF

「NieR:Automata The End of YoRHa Edition」

プラットフォーム：Nintendo Switch

割引率：60%OFF

「NieR:Automata BECOME AS GODS Edition」

プラットフォーム：Xbox One/Windows

割引率：60%OFF

「ドラゴンクエストXI 過ぎ去りし時を求めて S」

プラットフォーム：PS4/Nintendo Switch/Xbox One/Windows/Epic

割引率：50%OFF

「ドラゴンクエストX 目覚めし五つの種族 オフライン」

プラットフォーム：PS5/PS4/Nintendo Switch

割引率：50%OFF

「ドラゴンクエストビルダーズ2 破壊神シドーとからっぽの島」

プラットフォーム：PS4/Nintendo Switch/Xbox One/Windows

割引率：50%OFF

※Xbox One、Windows版には本編と追加DLC第1～3弾の内容が含まれます。

「ドラゴンクエストモンスターズ3 魔族の王子とエルフの旅」

プラットフォーム：Nintendo Switch

割引率：60%OFF

「ドラゴンクエストモンスターズ テリーのワンダーランドRETRO」

プラットフォーム：Nintendo Switch

割引率：40%OFF

「春ゆきてレトロチカ」

プラットフォーム：PS5/PS4/Nintendo Switch

割引率：74%OFF

「CHRONO CROSS: THE RADICAL DREAMERS EDITION」

プラットフォーム：PS4/Nintendo Switch/Xbox One

割引率：60%OFF

「アクトレイザー・ルネサンス」

プラットフォーム：PS4/Nintendo Switch

割引率：60%OFF

「STAR OCEAN -First Departure R-」

プラットフォーム：PS4/Nintendo Switch

割引率：70%OFF

「シアトリズム ファイナルバーライン」、「シアトリズム ファイナルバーライン プレミアムデジタルデラックスエディション」

プラットフォーム：PS4/Nintendo Switch

割引率：50%OFF

「パラノマサイト FILE23 本所七不思議」

セール期間（ニンテンドーeショップ / マイニンテンドーストア / App Store / Google Play）：2月18日23時59分頃まで

プラットフォーム：iOS/Android/Nintendo Switch

割引率：75%OFF

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SPIKE CHUNSOFT/SQUARE ENIX

(C) SQUARE ENIX

CHARACTER DESIGN: TETSUYA NOMURA

(C) SQUARE ENIX

(C) SQUARE ENIX Developed by PlatinumGames Inc.

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

(C) ARMOR PROJECT/BIRD STUDIO/SQUARE ENIX

Developed by KOEI TECMO GAMES CO., LTD.

(C) 1990, 2021 QUINTET/SQUARE ENIX

(C) YUZO KOSHIRO

(C) SQUARE ENIX

Original version developed by tri-Ace Inc.

(C) SQUARE ENIX

Developed by indieszero Co., Ltd.

LOGO ILLUSTRATION:(C) YOSHITAKA AMANO