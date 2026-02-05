築70年の長屋を改装した趣あふれるカフェ

三軒茶屋駅から歩くこと約10分、レトロな長屋が特徴的なカフェ「SAMAA_」が見えてきます。

ここは築70年の長屋を改装して作られたカフェ。「一杯のコーヒーで美しい未来を作る」というコンセプトのもと、こだわりのコーヒーやベーグルを提供しています。

「SAMAA_」を運営するのは、日本人とインドネシア人のオーナー。気になる店名は、インドネシア語でよく使われるポジティブな言葉「Sama-sama（お互い様）」から作られた造語だそう。お互いを尊敬し大切にしていくという意味もあり、お客さまだけでなく、地球や環境にもリスペクトを施したお店です。



内装はサステナビリティにこだわっています。壁は廃棄物を固めて作った木毛板で、テーブルはリサイクル性の高い木材。地球に優しく、未来を守るためのデザインとなっています。

カウンター席もあり、おひとりさまでも気兼ねなく利用できます。朝は日の光がほどよく差し込み、心地よい時間が過ごせそう。

ワンちゃん連れのお客さまも歓迎していて、小型犬だけでなく大型犬まで入店することができます。誰でも気軽に訪れてほしいという思いがあるそうで、ワンちゃん連れのほか、小さなお子さまと一緒など、どんな人でも温かく迎えてくれますよ。



おいしさの秘訣は繰り返し使えるコーヒーフィルター

「SAMAA_」の看板メニューであるハンドドリップコーヒーは、深煎り、中煎り、浅煎りの3種類から自分の好みに合うものを選べます。煎り方に合わせた豆をブレンドしているのだそう。

「SAMAA_」では、繰り返し使えるポリマーファイバーで作られたコーヒーフィルターを使用しています。このフィルターには、廃棄物を出さないだけでなく、コーヒーを味わい深いものにする仕組みが。

従来の金属製のフィルターとは違い、より小さな微粉もカットできるので、優しい舌ざわりのコーヒーを淹れることができます。余分なものはカットしつつコーヒーオイルを絶妙に抽出するため、コーヒーのうまみが凝縮して、なめらかで飲みやすい仕上がりになるのだそう。

「ハンドドリップ NEW HORIZON 深煎り」693円

今回はハンドドリップコーヒーのなかで一番人気の「ハンドドリップ NEW HORIZON 深煎り」をいただきます。

ひと口飲むと、口いっぱいにコーヒーの香りが広がります。ダークチョコレートのような風味で、しっかりとした苦みがありつつ、まろやかな後味に。こだわりのフィルターで淹れられているため、ざらつく苦みがないのも魅力です。

「ジャムゥ」880円

コーヒーだけでなく、日本ではなかなか目にすることのない珍しいドリンクも人気。

こちらは、インドネシアの伝統的な健康ドリンク「ジャムウ」。ウコン、生姜、レモングラス、コーヒーチェリーなどが入ったコールドプレスジュースのようなドリンクです。インドネシアでトレーニングを積んだスタッフが、本場のジャムウに近い味を研究して作り上げたのだそう。

生のウコンを使っていて、免疫力向上や疲労回復など健康にもいいのだそう。「ジャムウ」だけを飲みに来る常連客もいるほど人気のドリンクです。ショットサイズなのでコーヒーと一緒に頼む人も多いのだとか。

ひと口飲むと、ほんのり感じるスパイシーさと酸味。健康ドリンクにありがちな鼻をつく香りや苦みは全くなく、なめらかなのど越しです。インドネシアのドリンクを気軽に楽しめるなんて、特別感があってうれしいですね。



国産素材を使用した食べごたえ満点なベーグル

「SAMAA_」で提供しているのは、池ノ上にある大人気ベーカリー「étéco bread（エテコ ブレッド）」と共同開発したベーグル。常時6〜8種類が用意されていて、毎朝焼きたてのベーグルが楽しめます。

ベーグルはなんと17時間も発酵させて、味わいをより豊かにしているのだそう。厳選した国産の小麦や大麦を使用して、味だけでなく風味にも彩りを加えているのがポイントなのだとか。

「ベーグル（レモン）」528円

今回はオーナーおすすめの2種類をご紹介。

まずは、中央にレモンがちょこんとのったかわいらしい見た目の「ベーグル（レモン）」。国産のレモンを使用していて、毎朝焼く前に皮を削って生地に練り込んでいます。

もちもちと弾力があり、レモンの風味が際立っていておいしい！ シンプルな見た目ですが、噛めば噛むほどしっかりとレモンを感じられる逸品。すっきりとしたい朝におすすめのベーグルです。

「ベーグル（ごま）」528円

次にご紹介するのは、ごまでぎっしりと表面が埋め尽くされたビジュアルが特徴的な「ベーグル（ごま）」。日本で消費されるごまは99%以上が輸入のなか、「SAMMA_」では国産のごまをぜいたくにたっぷり使用。表面だけでなく、生地にもペーストしたごまが練り込まれていて、国産のごまをたっぷり使ったベーグルを味わえます。

香りだけでなく豊かな味わいも印象的で、ほのかな甘みとコクがベーグルを優しく包み込んでいます。コーヒーと一緒に食べると、お互いの香りが調和していておすすめ。ひと息つきたいときに食べたいベーグルです。

店内では「SAMAA_」オリジナルグッズも販売しています。タンブラーやボトルなどの雑貨から、キャップやTシャツなどのアパレルグッズまで、幅広いグッズがずらり。シンプルなデザインなので、性別問わず日常使いができるのもポイント。

ペット連れ歓迎カフェならではの商品として、犬用のグルテンフリークッキーまで販売されています。すべてのお客様を楽しませたいという思いがグッズからも伝わってきますね。

環境に優しいコーヒーともちふわ食感のベーグルが楽しめるカフェ「SAMAA_」をご紹介しました。日中は席が混み合うため、ゆっくり過ごしたい人は夕方から夜にかけての来店がおすすめ。友達や家族、ワンちゃんと一緒に訪れてみてはいかがでしょうか。



■SAMAA_（さまあ）

住所：東京都世田谷区上馬1-33-7

TEL：なし

営業時間：9〜22時

定休日：無休



