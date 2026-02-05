結婚発表の人気YouTuberきりまる「3年記念日旅行のはずが、婚約旅行に」婚約者との“ラブラブ”2ショット公開「おんぶしてるの可愛すぎる」「素敵すぎて泣きそう」の声
【モデルプレス＝2026/02/05】YouTuberのきりまるが2月4日、自身のInstagramを更新。婚約者との2ショットを公開し、話題を呼んでいる。
【写真】結婚発表の28歳美人YouTuber「ラブラブすぎて尊い」雪の中で婚約者と密着
1月17日に、結婚することを報告していたきりまるは「3年記念日旅行のはずが、婚約旅行になりました」「ずっと泊まりたかった憧れの宿」とつづり、旅中の様子や宿の様子を複数枚投稿。スタンプで顔を隠した婚約者の“ぽて”と赤いマフラーと手袋を身につけたきりまるが、雪景色をバックにした自撮りの2ショットや手持ち花火を楽しむ姿、婚約者におんぶをしてもらう姿などを公開している。
また、「ぽてがお願いしてくれてたケーキのプレートあまり見ないタイプの言葉で笑った」とつづり、「これからも一生幸せに暮らせますように！」と書かれたプレートが添えられたケーキも披露。投稿の最後には「いつもありがとう」「これからも一生幸せに暮らそうね」と婚約者に向けた言葉で締めくっている。
この投稿には「本当におめでとう！」「ラブラブすぎて尊い」「おんぶしてるの可愛すぎる」「素敵すぎて泣きそう」「最高な関係」「これからもずっとお幸せに」などの反響が寄せられている。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
