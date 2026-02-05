MAZZEL、新曲「BANQUET BANG」MVが“過去最速”2日で100万回再生突破 感謝のサプライズも
【モデルプレス＝2026/02/05】8人組ダンス＆ボーカルグループ・MAZZEL（マーゼル）の新曲「BANQUET BANG」のミュージックビデオの再生回数が100万回を突破。これを受け、2月4日、グループの公式Instagramにてサプライズで生配信を実施し、メンバー全員で感謝の気持ちを伝えた。
【写真】MAZZEL“過去最速”で100万回再生突破のミュージックビデオ
4月8日にリリースされるニューアルバム「Banquet」の収録曲「BANQUET BANG」を2月2日に配信リリースし、同日21時にミュージックビデオを公開したMAZZEL。ミュージックビデオの再生回数が2月4日に100万回を越えたことを受け、サプライズで生配信を実施した。
配信冒頭、メンバー全員が「サプライズ！」と満面の笑みで登場。NAOYAは「なんでインスタライブをしているかと言うと、『BANQUET BANG』のMVが今までで一番早く100万回を突破しました！」と報告。メンバー全員が声を揃えて「ありがとうございます！」「めっちゃ嬉しい！」と喜んだ。
続けてNAOYAが「デビューして2年半のこのタイミングで1番を更新できるっていうのは、なかなか珍しいことだと思うので」と、グループの勢いが加速している現状を伝えると、KAIRYUも「とんでもないことやで」と驚きを口にし、改めて「感謝です」「ありがとうございます」と、ファンへ感謝の言葉を伝えた。約5分間という短い時間ながらも、仕事の合間を縫って今の喜びを真っ先に届けたMAZZEL。最後には「お仕事行ってきます！」と元気に挨拶し、配信を締めくくった。（modelpress編集部）
【Not Sponsored 記事】
◆MAZZEL、新曲「BANQUET BANG」MV100万回再生突破でサプライズ配信実施
◆MAZZEL、ファンへ感謝の言葉
