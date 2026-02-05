チキンが「2.3倍」に“今だけ”デカくなる…価格そのまま　ドムドムバーガーが新店舗オープン

ハンバーガーチェーン「ドムドムハンバーガー」は、2026年3月5日（木）に、新店舗「じゃんぼスクエア香芝店」をオープンする。新店舗は、近鉄大阪線「下田駅（しもだえき）」南口より徒歩約6分の場所。

【写真】一回の会計が「税込2000円」をこえるともらえる「オリジナルメモ帳」はこちら

1970年に誕生した日本で最初のハンバーガーチェーン「ドムドムハンバーガー」。 “スタッフ・消費者の人生に寄り添い、並走し、共感・共存することでブランドを構築する”の経営方針を軸に、「美味しいこと。楽しいこと。お客様を笑顔にすること」を実践している。赤と白を基調としたカジュアルでポップなデザインの内装も特徴的だ。

今回は、「じゃんぼスクエア香芝店」がオープンを記念して、人気メニュー「甘辛チキンバーガー」のチキンサイズを、通常の2.3倍にボリュームアップして販売する。価格はそのままで、単品、通常セット、ランチセット、すべての「甘辛チキンバーガー」が対象。（価格：単品480円、通常セット890円、ランチセット750円、全て税込）

さらに、1回の購入価格が「税込2,000円」をこえると、オリジナルメモ帳がもらえる。「甘辛チキンバーガー」、「オリジナルメモ帳」ともに、在庫がなくなり次第終了。

今回のキャンペーンは、ドムドムハンバーガーじゃんぼスクエア香芝店のみで行われる。

〈店舗詳細〉

・オープン日

2026年3月5日（木）

・店舗名

ドムドムハンバーガー じゃんぼスクエア香芝店

・住所

奈良県香芝市磯壁3-40-1 じゃんぼスクエア香芝1Ｆ（フードコート内）

・営業時間

10：00 - 20：00 （ラストオーダー19：45）