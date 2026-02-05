直径13センチのジャンボクッキーが人気の「GUILTY’S（ギルティーズ）」に、注目のスイーツを使った新作が登場。トルコの綿菓子“エンジェルヘアー”を忍ばせた、ザクザク×ふわふわの新感覚クッキーが話題を集めています。

■話題の新作クッキー



東海3県に14店舗を構える「GUILTY’S」は、毎回トレンドを取り入れた商品を発売することで有名です。

2025年には、クッキーにマシュマロを入れた「スモアチョコクッキー」（800円）や、ザクザク食感が特徴の「ドバイチョコクッキー」などを販売し、人気を呼びました。

そして、2026年1月に発売されたのが、新作「エンジェルヘアーチョコクッキー」（1500円）です。



客：

「チョコの中に“綿あめ”みたいなのが入っていた」

見た目は普通ですが、割ると中からトルコの綿菓子「ピシュマニエ」が。



担当者：

「ピシュマニエは、繊維がはっきりしていてふさふさ。口どけも日本の綿菓子とは全然違います」

■扱いが困難な素材・ピシュマニエ



別名「エンジェルヘアー」と呼ばれる、トルコの綿菓子「ピシュマニエ」は、扱いがとても難しいといいます。



担当者：

「試作した時に、翌朝割った瞬間に中が溶けてしまって。かなり気を使って取り扱わないといけない素材です」

温度にも、湿度にも弱い食材のため、メニュー開発に苦労したといいます。



一層目に、カダイフとピスタチオソースを合わせたドバイチョコを入れ、ザクザク食感を加えます。

それをイチゴ味でコーティングしたところで、ふわふわ食感の綿菓子をたっぷりのせて、さらにイチゴ味でコーティングして完成。綿菓子は湿気に弱いため、空気に触れないようしっかりとフタをするのがポイントといいます。

担当者：

「SNSで話題沸騰していますので、きっと2026年流行るかなと思います」



「エンジェルヘアーチョコクッキー」は、2026年4月末ごろまでの期間限定販売です。



2026年1月27日放送