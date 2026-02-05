家庭から出る粗大ごみをフリーマーケットアプリで販売している静岡･三島市が、活用している全国の自治体の中で全4部門で1位となりました。これで2年連続全国1位となる快挙を成し遂げた三島市ですが、その人気の秘密を取材しました。



静岡･三島市内の全てのゴミが集約される「三島市清掃センター」。三島市の年間ごみ総排出量は約3万トンで、現在使用している一般廃棄物の最終処分場は残余容量がひっ迫するなどゴミ問題は深刻です。





そんな状況を打開しようと始めたのが…家庭から出る粗大ごみをフリーマーケットアプリ「メルカリ」での販売です。（三島市 廃棄物対策課 山添 豊さん）「こちらが、メルカリの商品を置いている倉庫になります」粗大ごみを保管している倉庫には、立派な桐ダンスやダンベル、椅子などまだまだ使用できる物であふれていました。（三島市 廃棄物対策課 山添 豊さん）「おそらく出した人にとっては不用品、ゴミだったりするんですけど、欲しい人にとってはお宝だったり、欲しいなと思う物だったりだと思います」出品する粗大ごみのほとんどが千円から数千円で販売されるため、誰でも気軽に買う事ができます。そして、粗大ごみを出品する現場にお邪魔すると…。（三島市 廃棄物対策課 山添 豊さん）「12時ちょうどになりましたら、出品をしていくという流れですね。恐らくは数十秒で売れるものが、もしかしたら出てくるかなという感じがします。日によっては違いますけども」取材を行った日は普段出品する木曜日の正午ではなく金曜日、それでも…。（職員）「あっ、売れた」（三島市 廃棄物対策課 山添 豊さん）「スチールラックが2つ今売れまして、ハンガーラックも売れた。早いな、やはり」その後も出品した粗大ごみは次々と売れ出品した17点の内わずか5分で13点が売れました。どうして、こんなにも人気なのでしょうか。（三島市 廃棄物対策課 山添 豊さん）「一番重要なのはうそをつかないこと。傷も痛みとか汚れというのも積極的に見せる様にしています。評価というのがメルカリの制度としてあるんですが、星を落としたことが一度もないですね」三島市では、ゴミの減量や市民のリユース意識を高めてもらおうと、家庭などから出された粗大ごみをフリマアプリ「メルカリ」で販売する事業を2023年から始めました。始めたきっかけは何だったのでしょうか。（三島市 廃棄物対策課 山添 豊さん）「ここに来た当時、ゴミを見た時に。オフィスチェアだったんですけど、これ私が欲しいなと思ったんです。ということは、もしかしたら他にもほしい人がいるんじゃないかなと思った時に。他の自治体がメルカリさんと一緒に始めたんですよ、ゴミを売るという活動を。それから始めたのがきっかけです」その後、値段の設定方法や商品の配送を行わないなど試行錯誤を続け、毎週木曜日の正午に出品することで、全国から固定客がつき人気に。そして2025年、1389品を販売し約203万円を売り上げるなどして、前年に続いて参加している72自治体の中で2年連続全国1位の快挙を成し遂げました。その結果、捨てられるはずのゴミおよそ13トンを販売し、ゴミの削減にも成功しました。それでも（三島市 廃棄物対策課 山添 豊さん）「ゴミとして三島市で出る量というのは膨大な量が出ますので、そのゴミの減量幅で言えば誤差の範囲内かなと思っています。ただ、市民の皆さんの意識的な所は変化があったかなと思ってまして。誰かに譲りたいと持ってきてくださる人がいらっしゃるんですね。私たちにとっては衝撃であり感動なので、意識がかなり変わってきてるのかなという感じはします」三島市では、販売した売り上げをごみ処理費用の財源をして活用していて、今後も粗大ごみの販売を通してごみ問題に一石を投じていきます。