５日の香港マーケットは、主要８８銘柄で構成されるハンセン指数が前日比３７．９２ポイント（０．１４％）高の２６８８５．２４ポイントと３日続伸し、本土企業株で構成される中国本土株指数（旧Ｈ株指数）が４４．９６ポイント（０．５０％）高の９０９３．３４ポイントと５日ぶりに反発した。売買代金は３１５１億１２２０万香港ドル（約６兆３４００億円）に拡大している（４日は２８５４億３２８０万香港ドル）。

中国の消費支援策が改めて意識される流れ。中国の商務部、文化旅遊部など関係部門は２日、消費の促進に向け、春節期間に各種イベントを実施すると発表した。また、今年の春節連休は９日間と例年より長期化することを踏まえ、消費活動も活発化するとの期待感が高まっている。米ハイテク株安や、資源相場の上昇一服などを嫌気した売りで指数は安く推移していたが、引けにかけてプラス圏に浮上した。（亜州リサーチ編集部）

ハンセン指数の構成銘柄では、火鍋チェーン最大手の海底撈国際ＨＤ（６８６２／ＨＫ）が４．０％高、パソコン（ＰＣ）世界最大手の聯想集団（レノボ・グループ：９９２／ＨＫ）が３．７％高、創薬支援の無錫薬明康徳新薬開発（２３５９／ＨＫ）が３．３％高と上げが目立った。

セクター別では、消費関連が高い。海底撈などのほか、ファストフードの百勝中国ＨＤ（９９８７／ＨＫ）が１１．４％、日用雑貨チェーンの名創優品集団（９８９６／ＨＫ）が６．２％、老舗調味料メーカーの海天調味食品（３２８８／ＨＫ）が５．６％、組み立てキャラクター玩具の布魯可集団（３２５／ＨＫ）が３．６％、乳製品の中国蒙牛乳業（２３１９／ＨＫ）が２．７％、スポーツ用品の李寧（２３３１／ＨＫ）が２．６％、フィギュア・玩具の泡泡瑪特国際集団（ポップ・マート：９９９２／ＨＫ）が２．２％ずつ上昇した。中国で「ケンタッキーフライドチキン（ＫＦＣ）」、「ピザハット」などを展開する百勝中国に関しては、１０〜１２月期決算の２４％増益が好感されている。また、自社株買い継続方針の表明も好材料だ。

電気自動車（ＥＶ）関連もしっかり。小米集団（１８１０／ＨＫ）が２．８％高、蔚来集団（９８６６／ＨＫ）が２．７％高、理想汽車（２０１５／ＨＫ）が１．９％高、比亜迪（ＢＹＤ：１２１１／ＨＫ）が１．４％高で引けた。

半面、半導体セクターは安い。ＡＳＭＰＴ（５２２／ＨＫ）が６．６％、兆易創新科技集団（３９８６／ＨＫ）が４．５％、華虹半導体（１３４７／ＨＫ）が２．７％、中芯国際集成電路製造（ＳＭＩＣ：９８１／ＨＫ）が１．９％ずつ下落した。

非鉄・産金セクターも急落。洛陽モリブデン集団（３９９３／ＨＫ）が６．５％安、江西銅業（３５８／ＨＫ）が５．９％安、中国黄金国際資源（２０９９／ＨＫ）が５．６％安、紫金鉱業集団（２８９９／ＨＫ）が４．８％安で取引を終えた。５日の上海期貨交易所（上海商品先物取引所）では、主要な非鉄金属の先物が急反落。金相場は足もとで乱高下する中、強い上昇トレンドは一旦終了したとの見方がある。

本土マーケットは３日ぶりに反落。主要指標の上海総合指数は、前日比０．６４％安の４０７５．９２ポイントで取引を終了した。非鉄・産金が安い。ハイテク、太陽光発電関連、インフラ関連、エネルギー、自動車、公益なども売られた。半面、消費関連は高い。銀行・証券、医薬、空運、不動産も買われた。

（編集担当：亜州リサーチ＝サーチナ）