ピングー×KNT365、大人のための“エコかわいい”ニットバッグが蔦屋書店に登場！本好きにはたまらないブックカバーも
世界で一番有名なペンギン「ピングー」と、アースフレンドリーなライフスタイルブランド「KNT365(ケイエヌティサンロクゴ)」のコラボレーションアイテムが、「蔦屋書店 感謝祭」にて先行販売される。
販売期間は2026年2月6日(金)から3月1日(日)まで。幕張、湘南、二子玉川、代官山、名古屋みなと、京都岡崎、梅田、枚方、奈良の全国9店舗で展開される。今回の先行販売では、マチ付きで大容量の「Fourty」や「Mam」をはじめ、小物の持ち運びに便利なコンパクトサイズの「Me-Knitty」、さらに書店ならではのアイテム「Book Cover」まで、多彩なラインナップがそろう。数量限定のため、気になるアイテムは早めにチェックしておきたい。
■「Mam Artist Edition」(8250円)
ブラックをベースに、ピングー、ピンガ、ロビたちの日常を切り取ったようなモノトーンデザインが目を引く。KNT365のラインナップの中でも最大容量を誇り、ノートPCやタブレット、A4書類もすっぽり収まる頼もしさ。通勤・通学はもちろん、一泊二日の旅行やマザーズバッグとしても活躍してくれるから、ひとつ持っておくと何かと重宝しそう。
■「Fourty Artist Edition」(8250円)
ピングーとピンガが仲良く並んで座る姿が、なんとも愛らしい一品。ブルーとレッドのポップな配色は、持つだけでコーディネートにアクセントを添えてくれる。マチ付きで見た目以上の収納力があり、ショルダー部分は長さ調整も可能。日常使いからちょっとしたおでかけまで、幅広いシーンに対応できる実力派だ。
■「Me-Knitty Artist Edition」(4950円)
スマホやリップ、車の鍵など、さっと取り出したい小物の持ち運びにぴったりなコンパクトサイズ。本とぬいぐるみを抱えたピングーのデザインに、「PAGES OF JOY」「I REALLY LOVE BOOKS」と本好きの心をくすぐるメッセージが添えられている。カラーはブラック、イエロー、ベージュの3色展開。ショルダー部分は好みの長さに調整できるから、着こなしのアクセントとしても楽しめる。
■「Book Cover Artist Edition」(2970円)
書店での先行販売ならではのアイテムとして注目したいのが、このブックカバー。ピングーとピンガが仲良く本を読む姿がデザインされた、心温まる一品だ。やわらかなニット素材が本を衝撃や擦れから優しく守ってくれる。カラーはベージュ、ネイビー、ブラックの3色で、文庫本サイズに対応。落ち着いた色味だから、電車の中でも自然に使えるのがうれしい。
■すべてリサイクル素材＆国内生産--ピングーの南極を守るものづくり
実はこのコラボアイテム、すべてリサイクルペットボトルから生まれた再生ポリエステル糸で作られている。さらに大阪にある自社工場を中心に国内で生産することで、輸送に伴う二酸化炭素排出量の削減にもつなげているという。編み機を使って糸から製品を作り上げるため、裁断や縫製の工程が少なく、材料ロスもほとんど発生しない。自宅で洗濯できて、丈夫だから長く愛用できるのもポイントだ。
ピングーが住む南極の氷を守るために、できることから始めてみる--そんな想いを込めたアイテムを、日常に取り入れてみてはいかが。
【Pingu(TM)×KNT365 取扱い店舗】
幕張 蔦屋書店／湘南 蔦屋書店／二子玉川 蔦屋家電／代官山 蔦屋書店／名古屋みなと 蔦屋書店／京都岡崎 蔦屋書店／梅田 蔦屋書店／枚方 蔦屋書店／奈良 蔦屋書店
※記事内の価格は特に記載がない場合は税込み表示です。商品・サービスによって軽減税率の対象となり、表示価格と異なる場合があります。
(C)2026 JOKER.
