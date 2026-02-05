ICカードデビューを報告した堤真一 （C）ORICON NewS inc.

　俳優の堤真一（61）、當真あみ（19）が5日、都内で行われた『TAKANAWA LIGHT JOURNEY』オープニングイベントに参加した

　内容にかけ、チャレンジしたいことを話すことに。堤は「実は60歳過ぎました」とダンディに告白して當真は驚き。そして「新しいことに自ら自分を変化できるような挑戦をしたい」と意気込んだ。また、「なかなか古い人間なんで」と苦笑いで明かしながら「最近、ICカードでピッとできるようになりました。顔認証もイケると。なんとか頑張って長生きして未来を経験したいと思います」と語っていた。

　イベントは11日まで実施される。