米ディズニーランド「ホーンテッドマンション」で結婚式が可能に
米カリフォルニアにあるディズニーランド・パークのアトラクション「ホーンテッドマンション」で結婚式を挙げられるプランが、7月からスタートすることが発表された。
【写真】米ディズニーランド「ホーンテッドマンション」での挙式がステキすぎる（4枚）
■不気味で魅惑的な挙式がかなう
1991年に誕生し、35年にわたって挙式や披露宴、プロポーズ、ハネムーンなどといった体験を提供しているグローバルブランド「ディズニー・フェアリーテール・ウェディング＆ハネムーン」。
本ブランドは、今年35周年を迎えることを記念して、2月は毎週サプライズ発表を行うそうで、その第1弾として今回ディズニーランド・パークの「ホーンテッドマンション」の正面玄関前で挙式ができるプランを発表した。
不気味ながらも魅惑的な「ホーンテッドマンション」の建物の前で行われる本プランでは、パーク開演前に、新郎新婦を含む25人までの人数で、挙式を挙げることが可能。
パッケージには、専属の司式者、簡易装飾、写真撮影、ディズニーランド・リゾートのホテルとの往復送迎が含まれており、本プランは7月から利用可能だ。
これにより、ディズニーランド・リゾートでは、ディズニーランド・パーク内「眠れる森の美女の城」前のキャッスル・ガーデンや、ディズニーランド・ホテルの「ローズコート・ガーデン」などを含む10ヵ所の以上のスポットから会場を選ぶことができるようになる。
