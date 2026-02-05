TDL“ヴァネパル”4．9開始！ パレード2回公演日あり＆「牛カルビコーン」復活など詳細発表
東京ディズニーランドのスペシャルイベントシリーズ「ディズニー・パルパルーザ」第6弾となる「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」が、4月9日（木）から6月30日（火）まで開催される。本イベントは、「ディズニー・パルパルーザ」第3弾として昨年1月にも実施したもの。今回は季節を変えて、再び開催される予定で、パレードやグッズ、フード情報など詳細が発表された。
【写真】パーク好き歓喜！ 復活する人気メニュー「牛カルビコーン」
■3月9日（月）からフードやグッズの一部が登場
今回開催される「ヴァネロペのスウィーツ・ポップ・ワールド」は、『シュガー・ラッシュ』に登場するヴァネロペが思い描いたお菓子でできた世界をテーマに、パーク全体がミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちも楽しむ、美味しそうでとびきり楽しいスウィーツの世界にさま変わりするというイベント。
開催期間中、パレードルートでは、「イッツ・ア・スウィーツフルタイム！」を公演。カラフルでかわいいお菓子でできたリゾートを表現したフロートに乗って、ヴァネロペやミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちが登場する。約35分間のパレードで、1日1回〜2回開催。ちなみに昼のパレード「ディズニー・ハーモニー・イン・カラー」は、4月8日（水）から5月16日（土）まで休止の予定だ。
イベント開催に先立ち、3月9日（月）からは、スペシャルメニュー、一部のスペシャルグッズを販売し、デコレーションも登場。
今回は、自分ならではの組み合わせでスウィーツを楽しめる「パルパルーザ・パルフェ」が初登場。お好みのソースやトッピングを組み合わせて作るオリジナルのパルフェや、パルフェをイメージしたカップやポーチに好きなお菓子を詰め合わせて作るオリジナルのスウィーツセットを販売する。
そのほか、スペシャルグッズやスペシャルメニューでも、カラフルで甘い世界を堪能可能。ファンから人気を博すアイスクリームのような見た目の「牛カルビコーン（アボカドマヨネーズ＆マッシュポテト）」も登場予定で、「復活はやばいよぉぉぉぉぉぉぉ」「また食べれるよー」などとすでにSNSで盛り上がっている。
また、エントランス前にはキャンディーをイメージしたミッキー花壇が登場するほか、ワールドバザールやシンデレラ城前プラザ、一部のレストランなどにドーナツやロリポップなどスウィーツをイメージしたデコレーションが施される。
さらに、ディズニーホテルでもスペシャルメニューが登場。ディズニーリゾートラインでは限定デザインのフリーきっぷを販売するなど、東京ディズニーリゾート全体に、ヴァネロペが思い描いたスウィーツの世界が広がる。
【写真】パーク好き歓喜！ 復活する人気メニュー「牛カルビコーン」
■3月9日（月）からフードやグッズの一部が登場
開催期間中、パレードルートでは、「イッツ・ア・スウィーツフルタイム！」を公演。カラフルでかわいいお菓子でできたリゾートを表現したフロートに乗って、ヴァネロペやミッキーマウスをはじめとするディズニーの仲間たちが登場する。約35分間のパレードで、1日1回〜2回開催。ちなみに昼のパレード「ディズニー・ハーモニー・イン・カラー」は、4月8日（水）から5月16日（土）まで休止の予定だ。
イベント開催に先立ち、3月9日（月）からは、スペシャルメニュー、一部のスペシャルグッズを販売し、デコレーションも登場。
今回は、自分ならではの組み合わせでスウィーツを楽しめる「パルパルーザ・パルフェ」が初登場。お好みのソースやトッピングを組み合わせて作るオリジナルのパルフェや、パルフェをイメージしたカップやポーチに好きなお菓子を詰め合わせて作るオリジナルのスウィーツセットを販売する。
そのほか、スペシャルグッズやスペシャルメニューでも、カラフルで甘い世界を堪能可能。ファンから人気を博すアイスクリームのような見た目の「牛カルビコーン（アボカドマヨネーズ＆マッシュポテト）」も登場予定で、「復活はやばいよぉぉぉぉぉぉぉ」「また食べれるよー」などとすでにSNSで盛り上がっている。
また、エントランス前にはキャンディーをイメージしたミッキー花壇が登場するほか、ワールドバザールやシンデレラ城前プラザ、一部のレストランなどにドーナツやロリポップなどスウィーツをイメージしたデコレーションが施される。
さらに、ディズニーホテルでもスペシャルメニューが登場。ディズニーリゾートラインでは限定デザインのフリーきっぷを販売するなど、東京ディズニーリゾート全体に、ヴァネロペが思い描いたスウィーツの世界が広がる。