日本学生野球協会は5日、プロ経験者が国内の高校、大学での指導が可能となった資格回復者を発表した。

立浪和義氏、原口文仁氏ら元NPB選手47人（再認定6人含む）を認定。プロ側と学生野球側が行う研修、日本学生野球協会による適性審査を経て、資格回復が認められる。

ただし、学生野球指導のためには研修修了後「資格回復適性審査申請」を行い、認定される必要がある。

【学生野球資格回復に関する規則第4条による適性認定者】

駒田 徳広

※再々回復

八木 裕

※再回復

福井 優也

※R4修了者

藤本 博史

※R5修了者

小川 淳司

※R5修了者

阿部 健太

※R6修了者

百瀬 大騎、吉原 道臣、武藤 一邦、岩見 雅紀、五十嵐 貴章、山田 大樹、山崎 章弘、山下 航汰、大塚 明、田川 賢吾、鈴木 裕太、瀬川 隼郎、尾崎 匡哉、左澤 優、浅沼 寿紀、祖父江 大輔、高山 久、大塚 豊、齊藤 大将、大立 恭平、道原 裕幸、吉田 侑樹、森 唯斗、橋本 健太郎、山足 達也、大田 阿斗里、須永 英揮、丸山 一仁、前田 大和、北村 拓己、守屋 功輝、谷口 雄也、石岡 諒太、宮本 秀明、寺島 成輝、関口 雄大、原口 文仁、中神 拓都、岡田 幸文、北川 智規、立浪 和義（敬称略）