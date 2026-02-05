北斗晶、“3000円のラーメン”「食べる!?」写真を公開して問いかけ さまざまな声「美味かったら満足」「食べないね」
元プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が5日、自身のインスタグラムを更新。“3000円のラーメン”についての思いをつづった。
【写真】北斗晶が問いかけた“3000円のラーメン”
投稿で、「もし…3000円とかするラーメンだったら食べる！？」と問いかけ、「これは、やばい【マーラータン】」と、写真のメニューを紹介した。
「かなり流行ってたから行ったことのある人も多いと思うけど…」と前置きして、「自分の好きな食材を選んでボールに好きなだけ入れて」「麺も、乾麺だったり卵麺だったり太麺だったり好きなものを選ぶ」「最後はレジで量りに乗せてお金を払う」とシステムを紹介した。
自身が体験し、「結果 欲張りであれもこれもとボウルに入れてると3000円近くになってしまった」と我に返り、「危険だ このシステムは…」と焦った様子。しかし「でも、美味しかった」「きっとまた直ぐに行っちゃうなーこの店」と満足した感想で締めくくった。
この投稿に「腹いっぱい食って美味かったら満足」「私なら食べないけど、美味しくて、たまになら、いいと思います」「ビビって具材少なくなりそうです」「高いよ〜食べないね」など、さまざまな意見が寄せられた。
【写真】北斗晶が問いかけた“3000円のラーメン”
投稿で、「もし…3000円とかするラーメンだったら食べる！？」と問いかけ、「これは、やばい【マーラータン】」と、写真のメニューを紹介した。
「かなり流行ってたから行ったことのある人も多いと思うけど…」と前置きして、「自分の好きな食材を選んでボールに好きなだけ入れて」「麺も、乾麺だったり卵麺だったり太麺だったり好きなものを選ぶ」「最後はレジで量りに乗せてお金を払う」とシステムを紹介した。
この投稿に「腹いっぱい食って美味かったら満足」「私なら食べないけど、美味しくて、たまになら、いいと思います」「ビビって具材少なくなりそうです」「高いよ〜食べないね」など、さまざまな意見が寄せられた。