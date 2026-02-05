»°É©¼«Æ°¼Ö¡¢ÀÖ»úÅ¾Íî44²¯±ß¡¡25Ç¯4¡Á12·î´ü¡¢´ØÀÇ¶Á¤¯
¡¡»°É©¼«Æ°¼Ö¤¬5ÆüÈ¯É½¤·¤¿2025Ç¯4¡Á12·î´üÏ¢·ë·è»»¤Ï¡¢½ãÂ»±×¤¬44²¯±ß¤ÎÀÖ»ú¤ËÅ¾Íî¤·¤¿¡£Á°Ç¯Æ±´ü¤Ï332²¯±ß¤Î¹õ»ú¤À¤Ã¤¿¡£4¡Á12·î´ü¤ÎÀÖ»ú¤Ï5Ç¯¤Ö¤ê¡£¥È¥é¥ó¥×ÊÆÀ¯¸¢¤¬²Ý¤·¤¿¼«Æ°¼Ö¤Ø¤ÎÄÉ²Ã´ØÀÇ¤¬¶Á¤¤¤¿¡£
¡¡Çä¾å¹â¤ÏÁ°Ç¯Æ±´üÈæ0.6¡ó¸º¤Î1Ãû9765²¯±ß¡¢ËÜ¶È¤Î¤â¤¦¤±¤ò¼¨¤¹±Ä¶ÈÍø±×¤Ï69.8¡ó¸º¤Î316²¯±ß¤À¤Ã¤¿¡£ÊÆ¹ñ¤Î¸½ÃÏË¡¿Í¤¬Í¢Æþ¤ÎºÝ¤Ë»ÙÊ§¤Ã¤¿´ØÀÇ¤¬373²¯±ß¤Ë¾å¤ê¡¢Íø±×¤ò°µÇ÷¤·¤¿¡£
¡¡¥ª¥ó¥é¥¤¥ó¤Çµ¼Ô²ñ¸«¤·¤¿²ÃÆ£Î´Íº¼ÒÄ¹¤Ï¡Ö·Ð±Ä´Ä¶¤Ï¶Ë¤á¤ÆµÕÉ÷¤¬¶¯¤¤¤¬ºòÇ¯¸åÈ¾¤«¤éÅêÆþ¤·¤¿¡Ê¿··¿·Ú¼«Æ°¼Ö¡Ö¥Ç¥ê¥«¥ß¥Ë¡×¤Ê¤É¤Î¡Ë¿··¿¼Ö¸ú²Ì¤Ç¶ÈÀÓ¤ÎÄì¤«¤éÃ¦¤·¤Ä¤Ä¤¢¤ë¡×¤ÈÏÃ¤·¡¢ÄÌ´ü¤Ï¹õ»ú³ÎÊÝ¤òÌÜ»Ø¤¹¤È¤·¤¿¡£
¡¡26Ç¯3·î´ü¤Î¶ÈÀÓÍ½ÁÛ¤Ï¡¢Çä¾å¹â¤ò½¾Íè¤è¤ê800²¯±ßÂ¿¤¤2Ãû9Àé²¯±ß¤Ø¾åÊý½¤Àµ¤·¤¿¡£°ÙÂØ¤¬±ß°Â·¹¸þ¤Ç³°²ß·ú¤Æ¤ÎÁý²ÃÊ¬¤ò¹ÍÎ¸¤·¤¿¡£½ãÍø±×¤Ï100²¯±ß¤Ç¿ø¤¨ÃÖ¤¤¤¿¡£