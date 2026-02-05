BTSのJIN（ジン）が、イケメンランキングで1位となった。韓国メディアが報じた。1月13日から同19日まで、グローバルファン投票プラットフォーム「my1pick（マイワンピック）」が実施した「画面キャプチャを呼び起こすビジュアルを持つスターは？」との投票で、1万3921票を集め、全得票の43％を占めて1位となった。

韓国メディアのスポーツ東亜は5日「JINがビジュアル投票で1位を獲得し『ワールドワイドハンサム』の称号を証明した。今回の結果で、JINはファンに認められた代表的なビジュアルスターであることを再確認した」と報じた。

また同メディアは「投票で1位を獲得したJINには5日間、ソウル市内のCOEXランドマークビルの電光掲示板広告が提供される。オンライン投票の成果が、オフラインのランドマーク広告へとつながる象徴的な報酬だ」と伝えた。

さらに「JINはデビュー以来『ワールドワイドハンサム』という愛称で呼ばれるほど、容姿で常に注目を集めてきた。芸能関係者や同僚芸能人の間でも実際のビジュアルキングとして頻繁に言及される人物で、BTSのメンバーの間でも『顔の天才』や『彫像のようなメンバー』と何度も称賛されている」とも報じた。