7日(土)から8日(日)にかけて関東の上空約1500メートルにもマイナス9℃以下の強い寒気が流れ込む予想です。関東の平地でも雪が降り、積雪となる所があるでしょう。積雪や路面の凍結に注意が必要です。

7日(土)〜8日(日)は関東にも強烈寒気 平野部でも積雪の可能性

7日(土)から8日(日)にかけて日本列島に今季最強レベルの寒気が流れ込むでしょう。関東の上空約1500メートルにもマイナス9℃以下の強い寒気が流れ込む予想です。そんな中、関東では7日(土)は気圧の谷の影響で、8日(日)はシア―ライン(風と風がぶつかるところ)の影響で、雪が降る見込みです。





7日(土)は昼頃に関東南部や長野県や山梨県を中心に雪雲がかかるでしょう。8日(日)は関東北部にも雪エリアが広がり、夕方にかけて雪が降りやすい見込みです。

どのくらい雪が降る?

6日(金)18時から7日(土)18時までに予想される24時間降雪量は多い所で

関東地方北部の山地 5センチ

関東地方北部の平地 1センチ

箱根から多摩地方や秩父地方にかけて 3センチ

関東地方南部の平地 1センチ

甲信地方 20センチ



その後、7日(土)18時から8日(日)18時までに予想される24時間降雪量は多い所で

関東地方北部の山地 10センチ

関東地方北部の平地 5センチ

箱根から多摩地方や秩父地方にかけて 5センチ

関東地方南部の平地 5センチ

(東京23区 1センチ)

甲信地方 30センチ



山沿いや山地を中心に大雪となり、平地でも道路で積雪となる所があるでしょう。ノーマルタイヤや雪道に慣れない場合は車の運転は無理のないようにしてください。東京都心では、今のところ道路にしっかり積もることはない見込みですが、今後の寒気や雪雲の発達具合によっては、積雪となる可能性もありますので、最新の情報にご注意ください。積雪とはならなくても、冷え込み、路面が凍結する可能性があります。車の運転や足元に注意が必要です。

普段は雪の少ない所で「雪」予想 特に注意すべき場所は?

普段、雪に慣れていない方が、雪道を歩く際、特に注意すべき所は4つあります。



1つめは、歩道橋の上や、橋の上です。地面と接していないので、地面からの熱が伝わりにくく、凍結しやすくなります。

2つめは、バスやタクシーの乗り降り場所です。人の乗り降りや、車のタイヤによって、雪が踏み固められると、滑りやすくなります。

3つめは、横断歩道です。多くの人や車が通ることで、雪が踏み固められやすくなるだけではありません。特に、白線部分は、水が染み込みにくく、薄い氷の膜が出来やすいのです。

4つめは、地下への出入り口や、建物への出入り口です。靴の底に付着していた雪が、出入り口付近に残っていることもあります。地下へ降りる時は、段差があるため、更に危険です。



久しぶりの雪ですが、これらの場所は、特に気を付けて、歩いてください。