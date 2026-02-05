通貨オプション ボラティリティー ドル円１週間１１．２％付近に上昇、週末の衆院選控えて
USD/JPY EUR/USD EUR/JPY GBP/USD
1WK 11.17 6.44 9.55 7.78
1MO 9.60 6.22 8.35 7.11
3MO 9.59 6.49 8.43 7.33
6MO 9.50 6.65 8.52 7.59
9MO 9.51 6.83 8.64 7.77
1YR 9.42 6.87 8.67 7.86
GBP/JPY AUD/USD USD/CHF
1WK 9.69 10.87 8.45
1MO 8.68 9.76 8.07
3MO 8.89 9.58 8.22
6MO 9.13 9.62 8.23
9MO 9.27 9.77 8.28
1YR 9.33 9.78 8.28
東京時間16:30現在 参考値
ドル円１週間は１１．１７％に上昇している。１カ月以降は依然として９％台で推移しており、短期変動期待が高まる形となっている。週末２月８日の衆院選の行方が最大のリスク材料となっている。
