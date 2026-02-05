通貨オプション　ボラティリティー　ドル円１週間１１．２％付近に上昇、週末の衆院選控えて

　USD/JPY　EUR/USD　EUR/JPY　GBP/USD
1WK　11.17　6.44　9.55　7.78
1MO　9.60　6.22　8.35　7.11
3MO　9.59　6.49　8.43　7.33
6MO　9.50　6.65　8.52　7.59
9MO　9.51　6.83　8.64　7.77
1YR　9.42　6.87　8.67　7.86

　　　　　　　　　 　　　　　　　　　 　　　　　　　　　
　GBP/JPY　AUD/USD　USD/CHF
1WK　9.69　10.87　8.45
1MO　8.68　9.76　8.07
3MO　8.89　9.58　8.22
6MO　9.13　9.62　8.23
9MO　9.27　9.77　8.28
1YR　9.33　9.78　8.28
東京時間16:30現在　参考値

　ドル円１週間は１１．１７％に上昇している。１カ月以降は依然として９％台で推移しており、短期変動期待が高まる形となっている。週末２月８日の衆院選の行方が最大のリスク材料となっている。