俳優の正名僕蔵（55）が4日放送のTBSラジオ「イモトアヤコのすっぴんしゃん」（水曜後11・00）にゲスト出演。昨年のフジテレビ「ネプリーグSP」（後7・00）を振り返った。

昨年10月に「ネプリーグSP」にゲスト出演した正名。「広辞苑に載っている『爆○』という言葉」を答える問題で、「爆乳」と回答。スタジオの大爆笑を呼び、SNSで大きな話題となった。

イモトに「バズってましたよ」と振られると、正名は「自分のところまできてちょっとびっくりしました」と困惑した様子。「よく1人で飲みに行くんですね。飲み屋さんで全く知らない人から“あ、爆乳の人だ”って言われた」と明かし、笑いを誘った。正名は「バズるってこういうことなんだなって。ありがたいことですよね」と話した。

イモトはお笑いトリオ「ネプチューン」と同じ「ワタナベエンターテインメント」所属。イモトのマネジャーとネプチューンのマネジャーが同じだといい、「“去年一番笑った”って言っていました」と明かした。

正名は「あれは何だったのと言うと、“爆”から一番想像するのは爆弾とか爆破とか爆薬とかじゃないですか。そこからかけ離れているワードとして、ちょっとギリギリな気もしたんですけど、自分の中ではちょっとひねったおしゃれな回答。センスを出すみたいなつもりで回答したら、そもそも広辞苑に載っていなかった。全然違う結果になってもの凄く恥ずかしくなりました」と回想。「スマートな回答のつもりで言ったら、“ブー”ってきた。しかも、広辞苑に載っていなくてブーじゃなくて、“駄目ー！”みたいなブーで、自分を否定されたような気がしちゃって。爆乳と爆破を用意していたのに爆破がすっ飛んじゃった」と“爆乳事件”を振り返った。