三倉茉奈、“双子の日”にちなみ超高難易度のクイズ「どっちがどっちかわかりますか？」 幼少期の“マナカナ”ショットに反響
双子タレント“マナカナ”の三倉茉奈（39）が5日、自身のインスタグラムを更新。“双子”の日にちなみ、幼少期の頃に撮影された妹・三倉佳奈（39）との2ショットを公開した。
【写真】“瓜二つ”とはまさにこの写真…幼少期のマナカナショット
茉奈は「今日2月5日はふたごの日らしいです」と書き出し、「なので、小さい頃の私たちと、39歳の私たちの写真、貼っておきます笑」と現在と30年以上前の2ショット写真を公開。続けて「どっちがどっちかわかりますか？」と問いかけ「2枚目が難しいかな？(3枚目は…ご存知の方もいらっしゃると思いますが、毛量が多いのが私です笑)」と明かした。
超高難易度のクイズにファンからは「未だに見分けが分かんない」「子供のことから、立ち位置は変わりないですねー」「時が経つのは早い」との反響が寄せられている。
