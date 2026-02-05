JRグループは2026年2月5日、「青春18きっぷ」および「青春18きっぷ北海道新幹線オプション券」の2026年発売スケジュールと商品概要を発表しました。

全国のJR線普通・快速列車が乗り放題となる鉄旅の代名詞的存在として知られる「青春18きっぷ」。2026年版も「連続する3日間」または「連続する5日間」での利用となり、自動改札機への対応が継続されます。本記事では、2026年シーズンの値段、利用期間、そして注意すべきルールの詳細をお伝えします。

2026年「青春18きっぷ」の商品概要と値段

「青春18きっぷ」は、全国のJR線の普通・快速列車の普通車自由席、BRT（バス高速輸送システム）、JR西日本宮島フェリーが乗り降り自由となるきっぷです。新幹線や特急列車は原則利用できませんが、時間をかけてのんびりと列島の風景を楽しむ旅に最適です。

値段はおとな・こども同額で、3日間用が10,000円、5日間用が12,050円。購入時に指定した利用開始日から連続する3日間または5日間利用できますが、同じきっぷを複数人でシェアしたり、他人へ譲渡したりすることはできません。

発売期間と利用期間（春・夏・冬）

【春季】

利用期間：2026年3月1日(日) 〜 4月10日(金)

発売期間（3日間用）：2月13日(金) 〜 4月8日(水)

発売期間（5日間用）：2月13日(金) 〜 4月6日(月)

【夏季】

利用期間：2026年7月18日(土) 〜 9月8日(火)

発売期間（3日間用）：7月3日(金) 〜 9月6日(日)

発売期間（5日間用）：7月3日(金) 〜 9月4日(金)

【冬季】

利用期間：2026年12月11日(金) 〜 2027年1月11日(月・祝)

発売期間（3日間用）：11月27日(金) 〜 2027年1月9日(土)

発売期間（5日間用）：11月27日(金) 〜 2027年1月7日(木)

第三セクター鉄道と特急列車の利用について

原則としてJR線以外は利用できませんが、孤立したJR線へ乗り継ぐために通過する場合に限り、以下の第三セクター鉄道の区間を利用できる特例があります。

【通過利用が可能な第三セクター区間】

青い森鉄道：「青森〜八戸」間

あいの風とやま鉄道：「富山〜倶利伽羅」間

IRいしかわ鉄道：「倶利伽羅〜津幡」間

ハピラインふくい：「敦賀〜越前花堂」間

※所定の途中下車可能駅以外で下車した場合、全乗車区間の運賃が必要になります。

また、石勝線（新得〜新夕張間）や室蘭本線（東室蘭〜室蘭間）など、特急・急行列車しか走っていない区間等については、特例として特急列車の普通車指定席の空席や自由席が利用可能です。

北海道へ行くなら！「北海道新幹線オプション券」

本州と北海道を「青春18きっぷ」で移動する旅行者向けに、恒例の「青春18きっぷ北海道新幹線オプション券」もあわせて発売されます。「青春18きっぷ」と併用することで、北海道新幹線と道南いさりび鉄道線の一部区間が1枚で1人片道1回利用可能になります。

値段は4,650円（おとな・こども同額）で、有効期間は1日間（青春18きっぷと同日に利用）。利用できるのは北海道新幹線「新青森〜木古内」間の普通車の空席と道南いさりび鉄道線「木古内〜五稜郭」間の普通列車です。

新幹線の自動改札を通る際は、本券（北海道新幹線利用券）と青春18きっぷを同時に投入する必要があります。北海道へのアプローチには欠かせないオプション券ですので、北の大地を目指す方は忘れずに購入しておきましょう。

2026年も、日本の鉄道旅の強い味方である「青春18きっぷ」の発売が無事決定しました。今年も素晴らしい鉄道の旅に出かけてみてはいかがでしょうか。最新の運行情報や時刻表については、出発前にJRグループのホームページ等をご確認ください。

（画像：PIXTA、JRグループ）

鉄道チャンネル編集部

（旅と週末おでかけ！鉄道チャンネル）