おととし９月、山形県三川町の住宅に侵入し女性を殺害したとして、きのう山形地裁で実刑判決を言い渡された男が控訴する方針であることがわかりました。

【写真を見る】懲役17年の判決受け控訴の方針 三川町の住宅に侵入し90歳女性を殺害 被告の男(29)が「事実誤認、量刑不当」を主張（山形）

きのう山形地裁で懲役１７年の実刑判決を受けたのは三川町横川新田の無職、石川一馬（いしかわ・かずま）被告（２９）です。

判決によりますと石川被告はおととし９月、金品を盗もうと三川町横山の９０歳の女性の家に侵入し、女性のことを殴ったり踏みつけたりしたほか、首を絞めつけるなどし殺害したとされています。

裁判で石川被告は殺人と住居侵入の罪について「酒を飲んでいて記憶がない」などと話し、弁護側も住居侵入と殺人の罪については無罪を主張し、有罪の場合でも

傷害致死にとどまるとしていました。

■しかし、判決を受け...

しかしきのう、山形地裁は住居侵入と殺人の罪を共に認め、懲役１７年の実刑判決を言い渡していました。

弁護士によりますと石川被告は判決は事実誤認で量刑不当だとして控訴することを決め、近く手続きに入るということです。