【画像を見る】簡単に作れる「焼きチョコドーナツ」と「ふわとろチョコプリン」

SNSで数多くのレシピを発信し、その中でも節約・時短レシピが好評のyuchiさん。使用食材が少ないレシピがとくに人気で、「作りやすい」「記念日に作りたい」など話題となり、多くのフォロワーに支持されています。

今回は、そんなyuchiさんによる「3食材レシピ」をご紹介。疲れ果てた平日を乗り切るすぐでき超簡単レシピは、誰が作ってもおいしくできて値上げにも負けないものたちばかりです。

レンチン、ワンパン、和えるだけ、包丁不要。日々のごはん作りに絶対役立つレシピたち、ぜひ参考にしてみてください！

■ベイクドチョコ

口の中でとろけるおいしさ

材料（8〜10個分）

ビターチョコレート……100g

片栗粉・薄力粉……各15g

クランベリーフレーク……適宜

作り方

1　片栗粉と薄力粉を混ぜ合わせておく。天板にクッキングシートを敷く。

2　チョコレートは湯煎をして熱いうちに1を数回に分けて加え、都度混ぜ合わせる。

3　絞り袋をコップに入れて立て、2を流し込む。

4　天板に3をしぼり出し、お好みで中央にクランベリーフレークなどをのせ、150度に予熱したオーブンで8〜10分焼く。

■レシピを参考にするときは

・レシピで紹介する3つの食材の中に、調味料、お好みで仕上げに散らすトッピング、主食となるごはんや麺類、彩りのために添える野菜などは含みません。

・電子レンジやオーブントースターなどの調理家電の加熱時間は、お使いの機種やメーカーにより異なります。レシピの時間を目安に、様子を見ながら調節しましょう。

※本記事はyuchi著の書籍『ラクすぎなのにメチャおいしい 材料たった3つのおサボりごはん Nadia Collection』から一部抜粋・編集しました。