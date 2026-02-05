[PTS]ナイトタイムセッション17時30分時点 上昇180銘柄・下落111銘柄（東証終値比）
2月5日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは319銘柄。東証終値比で上昇は180銘柄、下落は111銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は77銘柄。うち値上がりが53銘柄、値下がりは19銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ ＦＵＮＤＳ 日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は455円高と大幅高に買われている。
PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の5日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。
△PTS値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7922> 三光産業 830 +217（ +35.4%）
2位 <7999> ＭＵＴＯＨ 4180 +700（ +20.1%）
3位 <1726> Ｂｒ．ＨＤ 517 +80（ +18.3%）
4位 <7089> フォースタ 1140 +150（ +15.2%）
5位 <5208> 有沢製 2080 +228（ +12.3%）
6位 <8995> 誠建設 1700 +183（ +12.1%）
7位 <4554> 富士製薬 2130.1 +206.1（ +10.7%）
8位 <9684> スクエニＨＤ 2800 +245.5（ +9.6%）
9位 <7901> マツモト 2540 +217（ +9.3%）
10位 <7917> ＺＡＣＲＯＳ 1285 +100（ +8.4%）
▼PTS値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7320> Ｓｏｌｖｖｙ 1110 -296（ -21.1%）
2位 <8304> あおぞら銀 2271 -490.0（ -17.7%）
3位 <5449> 大阪製鉄 3023 -572（ -15.9%）
4位 <5391> Ａ＆ＡＭ 1394 -226（ -14.0%）
5位 <3182> オイシックス 1259.9 -172.1（ -12.0%）
6位 <3110> 日東紡 15350 -1830（ -10.7%）
7位 <3034> クオールＨＤ 1949.8 -206.2（ -9.6%）
8位 <4107> 伊勢化 6425 -625（ -8.9%）
9位 <7603> ジーイエット 167.9 -16.1（ -8.8%）
10位 <7731> ニコン 1770 -167.0（ -8.6%）
△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <7752> リコー 1508 +77.5（ +5.4%）
2位 <2802> 味の素 3802 +187.0（ +5.2%）
3位 <7004> カナデビア 1110 +33（ +3.1%）
4位 <5801> 古河電 14600 +225（ +1.6%）
5位 <2413> エムスリー 1782 +22.0（ +1.2%）
6位 <6857> アドテスト 24525 +275（ +1.1%）
7位 <7832> バンナムＨＤ 4049 +42（ +1.0%）
8位 <6758> ソニーＧ 3379 +31.0（ +0.9%）
9位 <7012> 川重 13800 +120（ +0.9%）
10位 <8411> みずほＦＧ 7171 +60（ +0.8%）
▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
コード 銘柄名 株価 終値比（ 率 ）
1位 <8304> あおぞら銀 2271 -490.0（ -17.7%）
2位 <7731> ニコン 1770 -167.0（ -8.6%）
3位 <2432> ディーエヌエ 2415 -201.5（ -7.7%）
4位 <6479> ミネベア 3210 -185.0（ -5.4%）
5位 <5401> 日本製鉄 641 -25.6（ -3.8%）
6位 <6645> オムロン 4070 -129（ -3.1%）
7位 <7211> 三菱自 390 -8.2（ -2.1%）
8位 <4042> 東ソー 2526 -29.5（ -1.2%）
9位 <4188> 三菱ケミＧ 1041.4 -11.1（ -1.1%）
10位 <2801> キッコマン 1500 -14.0（ -0.9%）
※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得
株探ニュース
