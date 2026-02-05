　2月5日のPTSナイトタイムセッション（17:00～06:00）17時30分時点で売買が成立したのは319銘柄。東証終値比で上昇は180銘柄、下落は111銘柄だった。日経平均株価構成銘柄の売買成立数は77銘柄。うち値上がりが53銘柄、値下がりは19銘柄と買いが優勢。ＮＥＸＴ　ＦＵＮＤＳ　日経平均レバレッジ・インデックス連動型上場投信<1570>は455円高と大幅高に買われている。
　PTS市場全体、および日経平均構成銘柄の5日終値比の上昇率・下落率ランキングは以下のとおり。


△PTS値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7922>　三光産業　　　　　　830　　+217（ +35.4%）
2位 <7999>　ＭＵＴＯＨ　　　　 4180　　+700（ +20.1%）
3位 <1726>　Ｂｒ．ＨＤ　　　　　517　　 +80（ +18.3%）
4位 <7089>　フォースタ　　　　 1140　　+150（ +15.2%）
5位 <5208>　有沢製　　　　　　 2080　　+228（ +12.3%）
6位 <8995>　誠建設　　　　　　 1700　　+183（ +12.1%）
7位 <4554>　富士製薬　　　　 2130.1　+206.1（ +10.7%）
8位 <9684>　スクエニＨＤ　　　 2800　+245.5（　+9.6%）
9位 <7901>　マツモト　　　　　 2540　　+217（　+9.3%）
10位 <7917>　ＺＡＣＲＯＳ　　　 1285　　+100（　+8.4%）


▼PTS値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7320>　Ｓｏｌｖｖｙ　　　 1110　　-296（ -21.1%）
2位 <8304>　あおぞら銀　　　　 2271　-490.0（ -17.7%）
3位 <5449>　大阪製鉄　　　　　 3023　　-572（ -15.9%）
4位 <5391>　Ａ＆ＡＭ　　　　　 1394　　-226（ -14.0%）
5位 <3182>　オイシックス　　 1259.9　-172.1（ -12.0%）
6位 <3110>　日東紡　　　　　　15350　 -1830（ -10.7%）
7位 <3034>　クオールＨＤ　　 1949.8　-206.2（　-9.6%）
8位 <4107>　伊勢化　　　　　　 6425　　-625（　-8.9%）
9位 <7603>　ジーイエット　　　167.9　 -16.1（　-8.8%）
10位 <7731>　ニコン　　　　　　 1770　-167.0（　-8.6%）


△PTS [日経平均構成銘柄] 値上がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <7752>　リコー　　　　　　 1508　 +77.5（　+5.4%）
2位 <2802>　味の素　　　　　　 3802　+187.0（　+5.2%）
3位 <7004>　カナデビア　　　　 1110　　 +33（　+3.1%）
4位 <5801>　古河電　　　　　　14600　　+225（　+1.6%）
5位 <2413>　エムスリー　　　　 1782　 +22.0（　+1.2%）
6位 <6857>　アドテスト　　　　24525　　+275（　+1.1%）
7位 <7832>　バンナムＨＤ　　　 4049　　 +42（　+1.0%）
8位 <6758>　ソニーＧ　　　　　 3379　 +31.0（　+0.9%）
9位 <7012>　川重　　　　　　　13800　　+120（　+0.9%）
10位 <8411>　みずほＦＧ　　　　 7171　　 +60（　+0.8%）


▼PTS [日経平均構成銘柄] 値下がり率ランキング
　　 コード　銘柄名　　　　　株価　　終値比（　 率　）
1位 <8304>　あおぞら銀　　　　 2271　-490.0（ -17.7%）
2位 <7731>　ニコン　　　　　　 1770　-167.0（　-8.6%）
3位 <2432>　ディーエヌエ　　　 2415　-201.5（　-7.7%）
4位 <6479>　ミネベア　　　　　 3210　-185.0（　-5.4%）
5位 <5401>　日本製鉄　　　　　　641　 -25.6（　-3.8%）
6位 <6645>　オムロン　　　　　 4070　　-129（　-3.1%）
7位 <7211>　三菱自　　　　　　　390　　-8.2（　-2.1%）
8位 <4042>　東ソー　　　　　　 2526　 -29.5（　-1.2%）
9位 <4188>　三菱ケミＧ　　　 1041.4　 -11.1（　-1.1%）
10位 <2801>　キッコマン　　　　 1500　 -14.0（　-0.9%）



※PTSの株価はジャパンネクスト証券運営PTSのJ-Market及びX-Marketより取得

