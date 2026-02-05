タレント坂上忍（58）が5日、TOKYO FM「ラジオのタマカワ」（木曜午前11時30分）に出演。今後の働き方について構想を語った。

現在9匹の犬、11匹の猫、5匹の保護猫と暮らす坂上は、現在の仕事配分について「動物15日、テレビの仕事15日」と説明。22年から千葉県で動物保護ハウスを経営しており「プライベートはないですよ。休みもないですし。今の方が多分、『バイキング』をやってた時より忙しいっていうか」と明かすと、「生き物相手なので具合が悪くなっちゃう時もありますし。忙しいかどうかじゃなくて、プライベートがあるかないかで言ったらゼロだと思います。社員さんも抱えちゃってますし」と苦労を打ち明けた。

多忙だが、その生活を続けるめどについても「お尻を決めてるので」と坂上。「この年齢になるまでに動物の会社を何とか軌道に乗せて、そこからはお任せして。で、今15（日）15（日）でやってるのを20、10にするのか、25、5にするのか、それとも0にするのかっていうのは自分が選択できるようにしたいと思ってます」と話した。

パーソナリティーの元テレビ朝日社員玉川徹氏が「仕事をゼロにする選択肢もあり得るんですか？」と尋ねると、「ありますあります、当然」とリタイアの可能性にも言及。子役からキャリアが始まったため、自分のための自由な時間はなかったとし「その頃から、僕がその時間を持てるのは年取ってからじゃないと無理なんだって。70過ぎてからそんな時間持ったって、自分の体もそうだし頭もクリアな状態かも分からないから。ある程度心身ともにクリアな状態の時にそういう時間を持ちたいっていうのは夢です」と理想を語った。

アシスタントのフリーアナ原千晶が「ちなみにおいくつぐらいの時に？」と質問すると、坂上は「本当は60ですよ。60っていうとかっこいいじゃないですか」と笑わせつつ、「でももう55歳で、動物王国の会社立ち上げて当然5年じゃ無理なので。10年かかかる」と現実も認識。「テレビから身を引くと考えても、どれだけお世話になった方々がいるかと考えたら、5年でさよならなんて言えるはずもなく。ちゃんとおひとりおひとりに義理だ筋を通していくって考えたら、10年はかかるだろうなと。それで今は65を目標に何とか」と理想を語った。