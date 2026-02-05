TOKYO MX『5時に夢中！』まさかの大物ゲスト SNSでも騒然「ホントに来た！」
5日放送のTOKYO MXの生情報番組『5時に夢中！』（月〜金 後5：00）では、まさかの大物ゲストが生出演を果たした。
【写真】違和感ありすぎ！TOKYO MX『5時に夢中！』大物ゲスト
生ゲストとして登場したのは、第69代横綱・白鵬翔氏。垣花正が「ホンモノです！大きいですよね！」と驚きをもって迎え入れると、白鵬氏はコメンテーターの中瀬ゆかり氏との関係について「心の友」とにっこり。岩井志麻子氏は「お肌キレイ！」と、白鵬氏の肌に注目していた。
SNSでも「まさか！」「ホントに来た！」「本物だ！」などといった感想が相次いで寄せられている。
