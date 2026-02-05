米フロリダ州のゴルフ場で当時大統領候補だったトランプ氏を暗殺しようとしたライアン・ラウス被告に終身刑が言い渡された/Lothar Speer via CNN Newsource

フロリダ州フォートピアース（CNN）米フロリダ州ウエストパームビーチにあるトランプ大統領が所有するゴルフ場で当時大統領候補だった同氏を暗殺しようとしたライアン・ラウス被告に4日、終身刑が言い渡された。

ラウス被告は昨年9月に五つの罪状で有罪評決を受けた。裁判では自ら弁護を行い、連邦地裁のキャノン判事から度々注意を受けていた。

1期目のトランプ政権に任命された同判事は、大統領有力候補に対する暗殺未遂などを含む罪状について、ラウス被告に終身刑と複数の長期刑を言い渡した。

法廷での被告は手足を拘束され、発言する際も着席したままで行うよう命じられた。

「あなたの前に立っているのは、うつろな米国人の抜け殻にすぎない」と被告は判事に述べた。「残念ながら、死刑は選択肢ではない」

被告はさらに、ウクライナやパレスチナ自治区ガザ地区の状況に対する憤りについて語ったが、判事はこれをさえぎり、量刑を言い渡した。

「被告の殺害計画は、見せかけの平和主義にもかかわらず意図的で邪悪なものだ」と判事は述べ、「被告は殺意を示し」、「その邪悪な計画を達成しかけた」と断じた。

量刑が読み上げられ、法廷から連行される際、被告は傍聴席にいた知人に目を向け、ウィンクし笑みを浮かべた。

司法省は終身刑を支持していた。

検察が裁判の中で示した証拠の中には、被告が設けた「狙撃用の潜伏場所」から撮影された写真も含まれていた。写真は、被告がライフルで狙いを定めていた場所から6番ホールのグリーンまでわずか約38メートルだったことを示していた。