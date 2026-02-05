ÊÄÄ£Â³¤¯Ê¡ÅçÉÙ²¬´ÊºÛ¡¡Á´¹ñÍ£°ì¡¢¸¶È¯»ö¸Î¤«¤é15Ç¯
¡¡ÅìµþÅÅÎÏÊ¡ÅçÂè1¸¶È¯¤«¤éÆîÌó10¥¥í¤ÎÊ¡Åç¸©ÉÙ²¬Ä®¡¦¾®ÉÍÃÏ¶è¤Ë¡¢2³¬·ú¤Æ¤Î·úÊª¤¬¡¢¤Ò¤Ã¤½¤ê¤ÈÎ©¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£Ê¡ÅçÉÙ²¬´ÊºÛ¡£¸¶È¯»ö¸Î¤«¤é´Ö¤â¤Ê¤¯15Ç¯¤È¤Ê¤ë¤¬¡¢º£¤âÊÄÄ£Ãæ¤ÎÁ´¹ñÍ£°ì¤ÎºÛÈ½½ê¤À¡£
¡¡»ö¸ÎÄ¾¸å¤Î2011Ç¯4·î¡¢ºÛÈ½½êË¡¤Ë´ð¤Å¤Æ±´ÊºÛ¤Î»öÌ³¤Ï°ÜÅ¾¤µ¤ì¡¢·º»ö¤Ï¤¤¤ï¤´ÊºÛ¡Ê¤¤¤ï¤»Ô¡Ë¡¢Ì±»ö¤Ï·´»³´ÊºÛ¡Ê·´»³»Ô¡Ë¤Ç¼êÂ³¤¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£ºÇ¹âºÛ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢20¡Á24Ç¯¤Ë·º»öºÛÈ½¤¬³«¤«¤ì¤¿¤Î¤Ï2·ï¤Î¤ß¤Ç¡¢Î¬¼°µ¯ÁÊ¤µ¤ì¤¿»ö·ï¤âÇ¯Ê¿¶Ñ40·ï¤Û¤É¡£Ì±»öÁÊ¾Ù¤âÇ¯¤Ë10¡Á20·ïÄøÅÙ¤Ë¤È¤É¤Þ¤ë¡£
¡¡Ê¡ÅçÉÙ²¬´ÊºÛ¤ÎÉßÃÏÆâ¤ÏÂç·¿¥¿¥ó¥¯¤¬ÅÝ¤ì¤¿¤Þ¤Þ¤Ç¡¢¼þÊÕ¤Ë¿ÍÄÌ¤ê¤Ï¤Û¤Ü¤Ê¤¯¼Ö¤ÎÄÌ¹Ô¤â¤Þ¤Ð¤é¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£