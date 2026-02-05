料理愛好家の平野レミ（78）と長男でロックバンドTRICERATOPS（無期限活動停止中）のボーカル・ギター和田唱（50）が、5日放送のテレビ朝日系「徹子の部屋」（月〜金曜午後1時）に出演。司会の黒柳徹子（92）が、和田にニックネームをつけられていたことを明かした。

今週は番組の「50周年突入ウイーク」。

平野と和田は、今回が親子でテレビ初共演になった。黒柳は平野の夫で和田の父、イラストレーターの和田誠氏と旧知の仲で、和田が生まれた当初のことも知っている。

黒柳が和田に「私のことを『レロレロ』って呼んでたのよね、あなたね」と当時のことを話した。平野が和田に「知ってる？」と言うと、和田は「知ってるさ〜」。そして「テレビを見て、徹子さんのことを見て、それで…。だってしゃべれない時でしょ、レロレロレロレロ、って」。

当時、黒柳がCMに出演していた。「コマーシャルの写真がスーパーにあると、あなたが抱かれているのに、こうやって（身を乗り出すようにして）、『レロレロ』って」と裏話を披露した。

「私のこと『レロレロ』っていうの、すごいと思うのね、ネーミングとして。だって私のしゃべり方、レロレロだもん」と黒柳。和田が「レロレロレロレロ…そういう感じがしたんですかね」というと、黒柳は「天才的だと思いますよ。和田さんの息子だけのことはあると思いますよ」と絶賛した。